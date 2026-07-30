Закриття аеропорту через перебудову єдиної смуги заплановане на період з 15 серпня до 31 жовтня 2028 року. В цей час в аеропорту планують провести комплексну модернізацію інфраструктури, пише Express.

Чому закриють аеропорт в Бельгії?

Аеропорт Брюссель-Південний Шарлеруа не працюватиме аж 11 тижнів. І представники аеропорту вже повідомили, що тісно співпрацюватимуть з усіма зацікавленими сторонами, аби спланувати проведення робіт та мінімізувати їхній вплив на рух пасажирів.

В адміністрації аеропорту заявили, що за розвиток інфраструктури відповідає компанія SOWAER, і вона запланувала повну реконструкцію єдиної злітно-посадкової смуги. Її розрахунковий термін експлуатації становить 25 років. Але поки аеропорт не працюватиме, там планують провести ще кілька серйозних інфраструктурних проєктів.

Для того, аби скоротити час на ремонт, усі роботи будуть проводитися одночасно – і саме через це аеропорт доведеться повністю зачинити.

В 2025 році через аеропорт Шарлеруа подорожували 11,2 мільйона пасажирів. А ось через 11-тижневе закриття можуть постраждати приблизно 2 мільйони туристів.

Вартість реконструкції бельгійський мовник RTBF оцінює у приблизно 50 мільйонів євро. В аеропорту наголосили, що такі інвестиції потрібні для того, аби забезпечити довгострокову безпеку, а також підвищити ефективність роботи.

Що буде з працівниками під час зупинки роботи аеропорту?

Профспілки вже висловлюють занепокоєння щодо того, якою стане доля співробітників на 2,5 місяці, коли аеропорт зачиниться. Ален Гуленс, представник профспілки SETCa сумнівається, що після завершення реконструкції усі маршрути буде відновлено.

Окрім того, вже постало питання про те, як буде оплачуватися праця людей, які тимчасово залишаться без роботи.

Попри численні запитання профспілок, невизначеності досі залишається дуже багато,

– зауважив він.

Але за словами міністерки аеропортів Валлонії Сесіль Навен, підготовка до масштабної реконструкції триває вже кілька років. Тож спільне рішення щодо ремонтних робіт 2028 року ухвалили ще у 2024.