Из-за малоизвестного правила авиакомпаний пассажиры могут потерять оплаченные места
- Из-за практики "обмена самолетами" пассажиры могут потерять забронированное место, даже если за него заплатили, поскольку авиакомпании заменяют самолеты для сокращения расходов или решения технических проблем.
- Замену самолета непосредственно перед вылетом ежегодно в Великобритании касается 140 000 рейсов, что может привести к потере места, снижению класса обслуживания или смене самолета на меньшую модель.
- Бюджетные авиакомпании, как Ryanair, обычно меньше страдают от этой практики через стандартизированные авиапарки, но в летнее время риски все же возрастают.
Существует одно распространенное, но малоизвестное правило авиакомпаний, из-за которого пассажиры могут потерять свое место на самолете – даже если они уже за него заплатили.
Пассажирам все чаще приходится сталкиваться с тем, что место, которое они забронировали, или даже за которое доплатили, исчезает в последний момент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему можно потерять место в самолете?
Потерять свое забронированное и оплаченное место можно из-за распространенной практики, что называется "обмен самолетами", или "замена оборудования". Суть заключается в том, что авиакомпании жонглируют парками самолетов, чтобы максимально сократить расходы, или решить технические проблемы. Иногда самолеты заменяют еще и из-за задержек.
Например, только в Великобритании замена самолета непосредственно перед вылетом влияет на 140 000 рейсов ежегодно. А для пассажиров это часто может означать потерю забронированного места, снижение класса обслуживания, или потерю места в самолете вообще – это происходит из-за того, что самолет заменяют на меньшую модель.
Может показаться, что ваш билет гарантирует определенный самолет или место в нем, однако на самом деле он обещает вам только путешествие в определенном классе между двумя пунктами. И эта юридическая серая зона приводит к тому, что тысячи людей неуверены в своих правах и не знают, как реагировать на такие ситуации.
Меньше всего страдают от замены самолетов бюджетные авиакомпании – например Ryanair, ведь они имеют стандартизированные авиапарки, но в летнее время, когда спрос на пике, риски все равно растут.
