Существует одно распространенное, но малоизвестное правило авиакомпаний, из-за которого пассажиры могут потерять свое место на самолете – даже если они уже за него заплатили.

Пассажирам все чаще приходится сталкиваться с тем, что место, которое они забронировали, или даже за которое доплатили, исчезает в последний момент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему можно потерять место в самолете?

Потерять свое забронированное и оплаченное место можно из-за распространенной практики, что называется "обмен самолетами", или "замена оборудования". Суть заключается в том, что авиакомпании жонглируют парками самолетов, чтобы максимально сократить расходы, или решить технические проблемы. Иногда самолеты заменяют еще и из-за задержек.

Например, только в Великобритании замена самолета непосредственно перед вылетом влияет на 140 000 рейсов ежегодно. А для пассажиров это часто может означать потерю забронированного места, снижение класса обслуживания, или потерю места в самолете вообще – это происходит из-за того, что самолет заменяют на меньшую модель.

Может показаться, что ваш билет гарантирует определенный самолет или место в нем, однако на самом деле он обещает вам только путешествие в определенном классе между двумя пунктами. И эта юридическая серая зона приводит к тому, что тысячи людей неуверены в своих правах и не знают, как реагировать на такие ситуации.

Меньше всего страдают от замены самолетов бюджетные авиакомпании – например Ryanair, ведь они имеют стандартизированные авиапарки, но в летнее время, когда спрос на пике, риски все равно растут.

Что еще нужно знать о путешествиях самолетом?