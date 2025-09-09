Існує одне поширене, але маловідоме правило авіакомпаній, через яке пасажири можуть втратити своє місце на літаку – навіть якщо вони вже за нього заплатили.

Пасажирам все частіше доводиться стикатися з тим, що місце, яке вони забронювали, чи навіть за яке доплатили, зникає останньої миті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому можна втратити місце в літаку?

Втратити своє заброньоване і оплачене місце можна через поширену практику, що називається "обмін літаками", або ж "заміна обладнання". Суть полягає в тому, що авіакомпанії жонглюють парками літаків, аби максимально скоротити витрати, або ж розв'язати технічні проблеми. Іноді літаки замінюють ще й через затримки.

Наприклад, тільки у Великій Британії заміна літака безпосередньо перед вильотом впливає на 140 000 рейсів щороку. А для пасажирів це часто може означати втрату заброньованого місця, зниження класу обслуговування, або ж втрату місця в літаку взагалі – це відбувається через те, що літак замінюють на меншу модель.

Може здатися, що ваш квиток гарантує певний літак чи місце в ньому, проте насправді він обіцяє вам тільки подорож у певному класі між двома пунктами. І ця юридична сіра зона призводить до того, що тисячі людей невпевнені у своїх правах та не знають, як реагувати на такі ситуації.

Найменше страждають від заміни літаків бюджетні авіакомпанії – як-от Ryanair, адже вони мають стандартизовані авіапарки, але в літній час, коли попит на піку, ризики все одно зростають.

