Популярное туристическое направление запрещает алкоголь: за нарушение штраф или тюрьма
- В Таиланде будет действовать запрет на продажу и употребление алкоголя 7 и 8 февраля из-за всеобщих выборов.
- Нарушение запрета может привести к штрафу до 10 000 бат или лишение свободы на срок до 6 месяцев.
Многие выбирают зимние отпуска как альтернативу летним: в это время билеты обычно дешевле и меньше туристов. А в некоторых странах зимой температура идеальна для отдыха.
Впрочем, одна популярная локация предупреждает, что вскоре во всей стране будет действовать строгий запрет на алкоголь, сообщает Express.
Почему в Таиланде запрещают алкоголь?
Всем украинцам. путешествующих в Таиланд в ближайшие дни, следует знать о запрете, что касается двух дней февраля – 7 и 8. В стране позже на этой неделе проводятся всеобщие выборы – и несмотря на то, что путешественники могут на это не обращать внимания, с выборами связан один серьезный запрет.
В частности, по всей стране будет действовать общий запрет на продажу алкоголя: он продлится с 18:00 7 февраля до 18:00 8 февраля.
В течение этого периода любое употребление алкоголя в общественных местах запрещено – и ограничения на продажу распространяется не только на магазины, но и на бары, рестораны и развлекательные заведения. А вот за нарушение этих ограничений можно получить штраф до 10 000 бат – около 250 евро, а также лишение свободы на срок до 6 месяцев.
Интересно! Не так давно в Таиланде ослабили запрет на алкоголь, что до того существовала более половины века, пишет BBC. Это сделали для того, чтобы привлечь больше туристов – ведь раньше продажу алкогольных напитков запрещали продавать во второй половине дня.
Что еще нужно знать туристам?
