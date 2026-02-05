Втім, одна популярна локація попереджає, що незабаром у всій країні діятиме сувора заборона на алкоголь, повідомляє Express.

Чому у Таїланді забороняють алкоголь?

Всім українцям. що подорожують до Таїланду найближчими днями, слід знати про заборону, що стосується двох днів лютого – 7 та 8. У країні пізніше цього тижня проводяться загальні вибори – і попри те, що мандрівники можуть на це не зважати, з виборами пов'язана одна серйозна заборона.

Зокрема, по всій країні діятиме загальна заборона на продаж алкоголю: вона триватиме з 18:00 7 лютого до 18:00 8 лютого.

Протягом цього періоду будь-яке вживання алкоголю у громадських місцях заборонене – і обмеження на продаж поширюється не лише на магазини, але й на бари, ресторани та розважальні заклади. А ось за порушення цих обмежень можна отримати штраф до 10 000 бат – близько 250 євро, а також позбавлення волі на термін до 6 місяців.

Цікаво! Не так давно у Таїланді послабили заборону на алкоголь, що до того існувала понад половину століття, пише BBC. Це зробили для того, аби привабити більше туристів – адже раніше продаж алкогольних напоїв забороняли продавати у другій половині дня.

