На отвлекающие факторы не будут закрывать глаза: в школах Англии полностью запретят телефоны

В Англии школьникам планируют полностью запретить пользоваться мобильными телефонами. Это правило будет действовать не только непосредственно во время уроков, но и на переменах.

Ужесточение правил в отношении мобильных телефонов для школ в Англии уже одобрено правительством, сообщает BBC. Еще в июне вступили в силу обязательные рекомендации, согласно которым школы должны нести юридическую ответственность за то, чтобы обеспечить действие запрета на телефоны.

Почему в Англии будет действовать запрет на использование телефонов в школе?

Сейчас министры заявляют, что запреты на телефоны нужно сделать еще более строгими – а пока действует политика "не видеть и не слышать". По действующим правилам ученики могут оставлять телефоны в сумках, если устройства не видны, а их звуки не слышны.

Впрочем, в ассоциациях директоров школ предупреждают, что ввести более жесткие ограничения без дополнительного государственного финансирования будет довольно сложно.

Министр образования Люси Павелл убеждена, что главный сигнал для родителей и учеников должен заключаться в том, что школа – это место не для пролистывания ленты, а для учебы и дружбы. А в правительстве настаивают, что доступ к телефонам "отвлекает детей от учебы и общения друг с другом".

Но как именно вводить подобные требования, каждая школа может определять самостоятельно. Например, некоторые учебные заведения приобрели специальные чехлы, в которых можно заблокировать телефон, а другие – оборудовали защищенные шкафчики, куда ученики помещают свои гаджеты на время занятий. В некоторых учебных заведениях телефоны забирают в начале учебного дня или вообще запрещают приносить их на территорию школы.

Такие меры, надеется Павелл, помогут изменить культуру поведения во всей школе.

Директор академии для мальчиков в Манчестере Карл Гаррисон рассказал, что в учреждении потратили 20 000 фунтов стерлингов, чтобы установить металлодетекторы и приобрести специальные чехлы для телефонов. Так ученики не могут пользоваться гаджетами в течение дня.

И несмотря на то, что некоторые ученики воспринимали такие нововведения как ограничение их свободы, это все же способствовало более активному общению между детьми.

Теперь они могут разговаривать друг с другом, а не листать ленту на экране,

– заявил директор.

Также он отметил, что ученики стали лучше сосредотачиваться на учебе, а их оценки существенно улучшились.

Однако правила в отношении телефонов во всей Великобритании сейчас неодинаковы и различаются в зависимости от региона. Например, в Шотландии правительство заявило о намерении принять закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Между тем в Уэльсе парламент отклонил предложение о запрете на использование телефонов в классах.

А вот в Северной Ирландии министр образования Пол Гивен начал 12-недельные общественные консультации по поводу возможного законодательного ограничения использования мобильных телефонов в школах.

Интересно также, что в Великобритании в марте 2027 года планируется ввести запрет на социальные сети для детей в возрасте до 16 лет. Нельзя будет пользоваться такими платформами, как Instagram, Snapchat и TikTok.