Заплющувати очі на відволікання не будуть: у школах Англії повністю заборонять телефони

Посилення правил щодо мобільних телефонів для шкіл в Англії вже схвалив уряд, пише BBC. Ще у червні набули чинності обов'язкові рекомендації, згідно з якими школи мають нести юридичну відповідальність за те, аби забезпечити дію заборони на телефони.

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Чому в Англії діятиме заборона на телефони в школі?

Зараз міністри заявляють, що заборони щодо телефонів потрібно зробити ще суворішими – а тим часом діє політика "не бачити й не чути". За чинними правилами учні можуть залишати телефони в сумках, якщо пристрої не видно, а їхні звуки не чути.

Втім, у спілках директорів шкіл попереджають, що запровадити жорсткіші обмеження без додаткового державного фінансування буде досить складно.

Міністерка освіти Люсі Павелл переконана, що головний сигнал для батьків та учнів має бути повідомленням, що школа – це місце не для гортання стрічки, а для навчання та дружби. А в уряді наполягають, що доступ до телефонів "відволікає дітей від навчання та спілкування одне з одним".

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Але як саме запроваджувати подібні вимоги, кожна школа може визначити самостійно. Наприклад, деякі заклади придбали спеціальні чохли, в яких можна заблокувати телефон, а інші – обладнали захищені шафки, куди учні поміщають свої гаджети на час занять. У деяких навчальних закладах телефони забирають на початку навчального дня або ж взагалі забороняють приносити їх на територію школи.

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Такі заходи, сподівається Павелл, допоможуть змінити культуру поведінки в усій школі.

Директор академії для хлопців у Манчестері Карл Гаррісон розповів, що в закладі витратили 20 000 фунтів стерлінгів, аби встановити металодетектори та придбати спеціальні чохли на телефони. Так учні не можуть користуватися гаджетами протягом дня.

І попри те, що деякі учні сприймали такі нововведення як обмеження їхньої свободи, це все ж сприяло активнішому спілкуванню між дітьми.

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Тепер вони можуть розмовляти одне з одним, а не гортати стрічку на екрані– заявив директор.

Також він зауважив, що учні стали краще зберігати фокус на навчанні, а їхні оцінки суттєво покращилися.

Але правила щодо телефонів у всій Великій Британії зараз неоднакові та відрізняються залежно від регіону. Наприклад, у Шотландії уряд заявив про намір ухвалити закон, що обмежить використання телефонів у школах. Тим часом в Уельсі парламент відхилив пропозицію щодо заборони на телефони у класах.

А ось у Північній Ірландії міністр освіти Пол Гівен почав 12-тижневі громадські консультації щодо можливого законодавчого обмеження мобільних телефонів у школах.

Цікаво! Також у Британії в березні 2027 року планують запровадити заборону соціальних мереж для дітей віком до 16 років. Не можна буде користуватися такими платформами, як Instagram, Snapchat і TikTok.