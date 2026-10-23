В Варшаве 11 ноября будет действовать строгий запрет

В Варшаве 11 ноября в День независимости введут временный запрет на ношение всех видов оружия. Ограничение коснется, в частности, и незаряженного оружия в целях обеспечения безопасности граждан.

Согласно проекту постановления МВСиА, размещенному на сайте Центра правительственного законодательства, решение было принято в связи с проведением многочисленных массовых мероприятий в столице.

Что известно об официальных мероприятиях в Польше 11 ноября?

Официальные торжества начнутся в 12:00 на площади Маршала Юзефа Пилсудского.

Помимо государственных церемоний, в 14:00 от Рондо Дмовского отправится патриотическая манифестация под названием "Поляк в Польше – хозяин". Временные ограничения призваны обеспечить общественный порядок и безопасность всех присутствующих на мероприятиях.

Отметим, что в Польше нет общего постоянного запрета на владение и ношение оружия для законных владельцев. Гражданские лица могут получить разрешение на огнестрельное оружие для спортивной стрельбы, охоты или коллекционирования. В то же время в стране действуют отдельные временные и локальные ограничения (в частности, если речь идет о праздновании Дня независимости страны в Варшаве), а также общие правила обращения с оружием.

День независимости Польши

День государственной независимости в Польше отмечается 11 ноября. Этот праздник Сейм Республики Польша установил в 1937 году, однако в 1945 году его отменил. Официально День независимости восстановили только в 1989 году, и с тех пор он является государственным выходным днем.

Кстати, в 2026 году 11 ноября выпадает на среду. В этот день большинство магазинов, супермаркетов и торговых центров будет закрыто, при этом будут работать некоторые небольшие лавки, заправки и дежурные аптеки.

Когда еще ждать праздников и выходных в Польше?

В воскресенье, 1 ноября 2026 года, в Польше будут отмечать День всех святых. По традиции люди будут посещать кладбища, чтить память умерших и проводить время с семьями.

На следующий день, 2 ноября, отмечаются Задушки – День поминовения умерших. При этом понедельник не станет дополнительным выходным. Согласно польскому Трудовому кодексу, если государственный праздник выпадает на воскресенье, работникам не предоставляется другой день отдыха.

До конца 2026 года в Польше останется еще 3 официальных праздничных выходных, помимо Дня независимости: 24 декабря – Сочельник, 25 декабря – Рождество и 26 декабря – второй день Рождества. Поскольку 26 декабря выпадает на субботу, работники с пятидневной рабочей неделей смогут получить за этот день дополнительный выходной.