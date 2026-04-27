Никаких "выгребных ям" для подростков: еще одна страна вводит запрет на соцсети

Турция, как и ряд других стран, в этом году вводит серьезный запрет на использование социальных сетей. Уже совсем скоро к ним потеряют доступ все подростки, не достигшие 15 лет.

Парламент страны уже проголосовал за соответствующий законопроект, и теперь ожидается, что его подпишет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет The New York Times.

Что известно о запрете соцсетей для подростков?

Правительство Турции утверждает, что запрет соцсетей для подростков сможет защитить несовершеннолетних – и критики опасаются, что он будет угрожать свободе слова и конфиденциальности в интернете. Это уже не первая страна, что принимает подобный закон – и он потребует от компаний соцсетей гарантировать, что они не предоставляют услуги несовершеннолетним пользователям, а также предоставляют родительский контроль для онлайн-транзакций.

Сторонники закона, в том числе и президент страны Эрдоган, заявляют, что он сможет защитить детей от зависимости от соцсетей, кибербуллинга, порнографии, коммерческой эксплуатации ат насилия.

Мы живем в эпоху, когда некоторые программы для обмена цифровым контентом нарушили разум наших детей, а платформы социальных сетей, прямо говоря, превратились в выгребные ямы,

– заявил президент Турции.

Пока точно не известно, какие именно платформы будет охватывать закон, и как именно будет проверяться возраст пользователей. И турецкие чиновники уже подтвердили, что для входа в соцсети нужно будет использовать онлайн-портал, которым руководит правительство – и именно этот шаг вызвал немалое беспокойство среди защитников свободы слова. Они опасаются, что новые процедуры будут угрожать конфиденциальности и свободе выражения взгляда.

Под предлогом защиты детей они вводят гораздо более зловещую систему,

– заявил профессор права Яман Акдениз.

Где еще запрещают соцсети для подростков?

Только в декабре этого года Австралия объявила о первом в мире общенациональном запрете на пользование соцсетями для всех лиц, не достигших 16 лет, пишет BBC. Очень быстро подобные законы приняли также в Индонезии, и вскоре к перечню стран с запретом присоединится и Малайзия.

Французский парламент тем временем продвигает законопроект о запрете детям до 15 лет пользоваться соцсетями – и Эммануэль Макрон уже выразил свою поддержку законопроекту и заявил, что хотел бы, чтобы он вступил в силу еще до начала учебного года этой осенью.

О введении возрастных ограничений размышляет также и Норвегия – там под запрет попадут подростки до 16 лет. Но новые правила могут вступить в силу только после консультаций в пределах Европейской экономической зоны.