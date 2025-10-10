"Приведет к криминалу": украинка рассказала о распространенном действии, которое запрещено в Германии
- В Германии запись видео или аудио без согласия всех участников разговора является уголовно наказуемой.
- Исключение составляют случаи, когда публичное разглашение осуществляется для защиты преобладающих общественных интересов или с целью самозащиты.
Украинка, живущая в Германии, поделилась одним действием, которое является достаточно привычным для украинцев – а вот за рубежом может привести к многочисленным проблемам.
Переезд в другую страну означает адаптацию не только к новому языку и обычаям, но и к законам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ilonkiss_.
Чего нельзя делать в Германии?
Украинка поделилась, что в Германии следует быть очень осмотрительными с записями видео и аудио.
У нас, когда какая-то скандальная ситуация, какие-то моменты, ссоры, все сразу с телефонами, записывают на видео, на диктофон. В Германии это уголовная ответственность,
– поделилась девушка.
Украинка рассказала о необычном немецком законе: смотрите видео
Она также рассказала о ситуации, случившейся с ее знакомой: она пришла на запись в центр занятости, и ее соцработница очень грубо общалась с девушкой и кричала на нее. Многие комментаторы советовали записать ситуацию на видео, однако украинка убеждена, что это только ухудшило бы ситуацию.
Ни в коем случае не делайте такого. Ведь если вы без предупреждения запишете видео, или кого-то на диктофон, и человек не даст свое согласие – это будет уголовная ответственность,
– добавила девушка.
А в случае, если видео или аудиозапись уже есть, украинка советует ни за что его не пересылать. И действительно, Германия – это страна, где действует двустороннее согласие. Это означает, что запись разговоров, включая телефонные звонки, без согласия всех участников является незаконной, пишет Recording Law.
Это также касается и случаев, когда вы не участвуете в разговоре, однако хотите его записать. Незаконно также делать аудиозапись любых частно сказанных слов другого лица без получения разрешения, а также нельзя распространять незаконно записанные записи третьим лицам.
Еще один запрет касается публичного дословного сообщения содержания частно сказанных слов другого лица, что были незаконно записаны или перехвачены.
Впрочем, у этого правила есть исключения: если публичное разглашение осуществляется для защиты преобладающих общественных интересов, или же с целью самозащиты, это разрешено.
