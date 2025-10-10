Переїзд до іншої країни означає адаптацію не лише до нової мови та звичаїв, але й до законів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ilonkiss_.

Чого не можна робити в Німеччині?

Українка поділилася, що в Німеччині слід бути дуже обачними з записами відео та аудіо.

У нас, коли якась скандальна ситуація, якісь моменти, сварки, усі відразу з телефонами, записують на відео, на диктофон. В Німеччині це кримінальна відповідальність,

– поділилася дівчина.

Українка розповіла про незвичний німецький закон: дивіться відео

Вона також розповіла про ситуацію, що трапилася з її знайомою: вона прийшла на запис до центру зайнятості, і її соцпрацівниця дуже грубо спілкувалася з дівчиною та кричала на неї. Чимало коментаторів радили записати ситуацію на відео, проте українка переконана, що це лише погіршило б ситуацію.

В жодному разі не робіть такого. Адже якщо ви без попередження запишете відео, або когось на диктофон, і людина не дасть свою згоду – це буде кримінальна відповідальність,

– додала дівчина.

А у випадку, якщо відео чи аудіозапис вже є, українка радить нізащо його не пересилати. І справді, Німеччина – це країна, де діє двостороння згода. Це означає, що запис розмов, включаючи телефонні дзвінки, без згоди усіх учасників є незаконним, пише Recording Law.

Це також стосується і випадків, коли ви не берете участі у розмові, проте хочете її записати. Незаконно також робити аудіозапис будь-яких приватно сказаних слів іншої особи без отримання дозволу, а також не можна поширювати незаконно записані записи третім особам.

Ще одна заборона стосується публічного дослівного повідомлення змісту приватно сказаних слів іншої особи, що були незаконно записані чи перехоплені.

Втім, у цього правила є винятки: якщо публічне розголошення здійснюється для захисту переважаючих суспільних інтересів, або ж з метою самозахисту, це дозволено.

