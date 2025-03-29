Никаких сандалий или камуфляжа: что нельзя носить в других странах

В разных странах есть свои законы и правила. Для многих европейцев они могут показаться странными, однако туристы должны их уважать и соблюдать.

В частности много запретов в мире касаются внешнего вида. Об этом пишет 24 Канал.

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Что запрещено носить в разных странах мира

В ОАЭ женщинам нужно выбирать одежду из непрозрачных тканей, длинными рукавами и прикрывать ноги. А мужчинам не следует ходить в майках, коротких шортах или резиновых тапочках.

женщинам нужно выбирать одежду из непрозрачных тканей, длинными рукавами и прикрывать ноги. А мужчинам не следует ходить в майках, коротких шортах или резиновых тапочках. В Иране нужно полностью прикрываться как женщинам, так и мужчинам. Но так называемая "полиция морали" особенно обращает внимание на женщин. Даже в жару надо носить длинные брюки или лосины. Руки тоже должны быть прикрыты до запястья, а голова должна быть прикрыта платком. Верхняя одежда должна быть длинной и прикрывать ягодицы, а обувь – закрытая и без каблуков.

нужно полностью прикрываться как женщинам, так и мужчинам. Но так называемая "полиция морали" особенно обращает внимание на женщин. Даже в жару надо носить длинные брюки или лосины. Руки тоже должны быть прикрыты до запястья, а голова должна быть прикрыта платком. Верхняя одежда должна быть длинной и прикрывать ягодицы, а обувь – закрытая и без каблуков. В Танзании запрещено носить одежду с камуфляжным принтом. Также там лучше не носить синий и черный цвета, потому что они привлекают внимание опасной мухи цеце.

запрещено носить одежду с камуфляжным принтом. Также там лучше не носить синий и черный цвета, потому что они привлекают внимание опасной мухи цеце. На Барбадосе также запрещено носить камуфляжную одежду.



В Танзании и на Барбадосе нельзя носить одежду с камуфляжным принтом / Pexels

Кстати, также запрет относительно определенного вида одежды есть во Франции. В этой европейской стране мусульманкам запрещают закрывать лицо, то есть носить паранджу, никаб, чадру и бурку.

А вот в Китае считается неприличным показывать декольте, плечи и ключицы. Также там не принято носить традиционную одежду в обычные дни, потому что в нынешние времена она предназначена только для праздничных церемоний.