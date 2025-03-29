Зокрема багато заборон у світі стосуються зовнішнього вигляду. Про це пише 24 Канал.

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Що заборонено носити у різних країнах світу

В ОАЕ жінкам потрібно обирати одяг з непрозорих тканин, довгими рукавами та прикривати ноги. А чоловікам не слід ходити в майках, коротких шортах або гумових капцях.

жінкам потрібно обирати одяг з непрозорих тканин, довгими рукавами та прикривати ноги. А чоловікам не слід ходити в майках, коротких шортах або гумових капцях. В Ірані потрібно повністю прикриватися як жінкам, так і чоловікам. Але так звана "поліція моралі" особливо звертає увагу на жінок. Навіть у спеку треба носити довгі штани або лосини. Руки теж повинні бути прикриті до зап'ястя, а голова має бути прикрита хусткою. Верхній одяг має бути довгим і прикривати сідниці, а взуття – закрите і без підборів.

потрібно повністю прикриватися як жінкам, так і чоловікам. Але так звана "поліція моралі" особливо звертає увагу на жінок. Навіть у спеку треба носити довгі штани або лосини. Руки теж повинні бути прикриті до зап'ястя, а голова має бути прикрита хусткою. Верхній одяг має бути довгим і прикривати сідниці, а взуття – закрите і без підборів. У Танзанії заборонено носити одяг з камуфляжним принтом. Також там краще не носити синій та чорний кольори, тому що вони привертають увагу небезпечної мухи цеце.

заборонено носити одяг з камуфляжним принтом. Також там краще не носити синій та чорний кольори, тому що вони привертають увагу небезпечної мухи цеце. На Барбадосі також заборонено носити камуфляжний одяг.



У Танзанії та на Барбадосі не можна носити одяг з камуфляжним принтом / Pexels

До речі, також заборона щодо певного виду одягу є у Франції. У цій європейській країні мусульманкам забороняють закривати обличчя, тобто носити паранджу, нікаб, чадру та бурку.

А ось у Китаї вважається непристойним показувати декольте, плечі та ключиці. Також там не заведено носити традиційний одяг у звичайні дні, тому що у теперішні часи він призначений лише для святкових церемоній.