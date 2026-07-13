Популярный город Португалии вводит бесплатный проезд в транспорте: туристам придется платить больше

Город Порту в Португалии, пользующийся большой популярностью среди туристов, вводит бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта. Однако путешественникам рано радоваться: эта мера будет действовать только для местных жителей.

Порту – второй по величине город в Португалии, и местные жители смогут бесплатно пользоваться всем общественным транспортом агломерации города. Эта мера была предвыборным обещанием недавно избранного главы муниципалитета Педру Дуарте, пишет EU Today.

Как будет работать бесплатный транспорт в Порту?

Дуарте объявил о запуске бесплатного транспорта в пятницу и тогда же заявил, что финансовые затраты на него составят 20–25 миллионов евро в год. Поэтому мэр допускает, что придется повысить туристический налог для путешественников до 4 евро, и это поставит город на один уровень со столицей, Лиссабоном.

Дуарте отметил, что долгосрочная стоимость проекта может измениться и почему-то будет зависеть от спроса пассажиров и количества жителей, зарегистрировавшихся для бесплатного проезда.

В мэрии рассчитывают, что бесплатный проезд для жителей как в городе, так и за его пределами сделает передвижение в разы эффективнее. В настоящее время принятая в Порту мера будет распространяться на весь транспорт сети Andante – метро, автобусы, городские поезда, трамваи и суда будущей переправы между городом и Вила-Нова-де-Гая.



Транспорт в Порту для местных жителей станет бесплатным / Фото Pexels

Изначально муниципалитет планировал ввести эту меру позже, в 2026 году, но в итоге ускорил внедрение после того, как выяснилось, что необходимые технические и административные меры можно завершить раньше.

Туристы не смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд: бесплатные билеты будут выдаваться вместе с муниципальным удостоверением личности Cartão Porto.

Одна из причин, почему местные жители в первую очередь требовали бесплатного общественного транспорта, – это проблема пробок в городе. И Дуаэрте предупредил, что отмена платы за проезд сама по себе не решит эту проблему. Но это часть более широкой системы мобильности.

Сейчас в Порту проложено 16 километров специальных автобусных полос, но к концу 2026 года муниципалитет планирует увеличить эту протяженность до 22 километров, чтобы предоставить автобусам больший приоритет перед автомобилями на самых загруженных маршрутах города.