Порту – це друге за величиною місто у Португалії, і у всьому транспорті агломерації міста місцеві мешканці зможуть їздити безплатно. Цей захід був передвиборчою обіцянкою нещодавно обраного голови муніципалітету Педру Дуарте, пише EU Today.

Як працюватиме безплатний транспорт у Порту?

Дуарте оголосив про запуск безплатного транспорту у п'ятницю, і тоді ж заявив, що фінансові витрати на нього оцінюватимуться у 20 – 25 мільйонів євро на рік. Тож через це мер допускає, що доведеться підвищити туристичний податок для мандрівників до 4 євро, і це виведе місто на один рівень зі столицею, Лісабоном.

Дуерте зауважив, що довгострокова вартість проєкту може змінитися, і залежатиме багато у чому від попиту пасажирів та кількості мешканців, що зареєструються для безплатного проїзду.

У мерії розраховують, що безплатний проїзд для мешканців як у місті, так і за його межами зробить пересування в рази ефективнішими. Наразі ухвалений у Порту захід поширюватиметься на весь транспорт мережі Andante – метро, автобуси, міські поїзди, трамваї та судна майбутньої переправи між містом та Віла-Нова-де-Гая.



Транспорт у Порту для місцевих буде безплатним / Фото Pexels

Спершу муніципалітет планував запровадити захід пізніше у 2026 році, але зрештою пришвидшили впровадження після того, як з'ясували, що потрібні технічні та адміністративні заходи можна завершити раніше.

Правом на безплатний проїзд туристам скористатися не вдасться: безплатні квитки видаватимуть разом з муніципальним посвідченням особи Cartão Porto.

Одна з причин, чому місцеві мешканці передусім вимагали безплатного громадського транспорту – це проблема заторів у місті. І Дуаерте застеріг, що скасування плати за проїзд саме по собі не розв'яже її. Але це частина ширшої системи мобільності.

Зараз Порту поєднує 16 кілометрів спеціальних автобусних смуг, але до кінця 2026 року муніципалітет планує збільшити цю кількість до 22 кілометрів, аби надавати автобусам більший пріоритет перед автівками на найбільш завантажених маршрутах міста.