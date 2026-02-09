"Невозможно откладывать деньги": украинка раскрыла худшую страну для заработков

Многие украинцы думают о переезде за границу, или же о поездке на сезонную работу – впрочем, страну для этого нужно выбирать очень внимательно.

Переезд в другую страну – это решение, которое нужно очень тщательно обдумать. Особенно если речь идет о переезде в Италию – ведь украинка убеждена, что сэкономить там деньги очень непросто, сообщает vale.rusova.

Почему в Италии невозможно откладывать деньги?

Украинка поделилась, что средняя заработная плата в 2025 году в Италии составляет 1500 – 1750 евро нетто в месяц. В то же время на удовлетворение только базовых потребностей приходится тратить практически всю эту сумму.

Например, средняя цена на аренду жилья в Италии составляет:

однокомнатная студия – 550 – 900 евро;

двухкомнатная – 750 – 1200 евро;

трехкомнатная – 1000 – 1600 евро.

В этом году расходы на продукты в среднем составляют на одного человека от 200 до 350 евро в месяц – но только при условии, что вы преимущественно питаетесь дома, а товары покупаете в супермаркетах. Кроме того, у украинки есть машина, на которую также приходится тратить около 150 евро в месяц.

То есть по крайней мере 1000 евро ежемесячно приходится тратить только на это, не считая коммунальные услуги, покупку одежды, походы к врачам и аптекам, а также развлечения.

Но на самом деле все зависит от приоритетов. Потому что даже с зарплатой в 20000 евро можно оставаться с нулем до конца месяца и так же с 1300 откладывать хотя бы по 50 евро,

– поделилась украинка.

В каких странах Европы самые высокие зарплаты?

В рейтинге средних зарплат в странах Европы Италия занимает 11 место, пишет Euronews.

Зато вот 10 стран, где работникам платят в среднем больше всего:

Люксембург – 6 775 евро;

Дания – 5 634 евро;

Ирландия – 4 890 евро;

Бельгия – 4 832 евро;

Австрия – 4 542 евро;

Германия – 4 250 евро;

Финляндия – 4 033 евро;

Швеция – 3 718 евро;

Франция – 3 555 евро;

Словения – 757 евро.

