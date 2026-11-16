Вот сколько нужно зарабатывать в Польше для комфортной жизни: сумма неожиданная

От размера заработной платы во многом зависит уровень комфорта жителей страны – и в то время как одни поляки надеются лишь на то, что смогут оплачивать свои повседневные счета, другие мечтают о сбережениях, отпусках и дорогих покупках.

В 2026 году стоимость жизни в Польше несколько выросла. И теперь полякам нужно зарабатывать больше, чтобы наслаждаться финансовым спокойствием и не считать каждую копейку, пишет InPoland.

Сколько нужно зарабатывать полякам для комфортной жизни?

Высокая зарплата сама по себе еще не гарантирует полной свободы – ведь главным показателем является именно то, что остается в кошельке после оплаты всех услуг и повседневных покупок. Ведь настоящее ощущение финансовой безопасности выходит за рамки выживания: оно включает также возможность организовывать поездки, откладывать деньги и наслаждаться интересными занятиями, и при этом не беспокоиться о балансе на банковском счете.

Эксперты не смогли назвать конкретную сумму, необходимую для комфортной жизни в Польше, но они указали диапазон доходов. Для одного человека, живущего самостоятельно, ежемесячная зарплата должна составлять 6000–8000 злотых в месяц. Такой бюджет позволяет обеспечить гибкость в управлении финансами, а также легко покрывает расходы на проживание. Кроме того, с ним можно легко откладывать деньги.

Впрочем, важно при этом помнить, что в мегаполисах растут не только зарплаты, но и аренда жилья, и расходы на проживание.

А вот для семьи из двух человек потребуется совокупный бюджет в размере 9000–12 000 злотых в месяц. Это обеспечивает довольно значительную финансовую свободу – но конечный уровень жизни пары также сильно зависит от того, арендуют ли они жилье или имеют собственное, а также от наличия ипотечных кредитов.

А вот перед родителями, воспитывающими детей, стоят гораздо более высокие финансовые требования: в модели 2+2 расчетный чистый доход для семьи с двумя детьми составляет 12 000 – 16 000 злотых в месяц. Такой бюджет должен покрывать расходы на образование, одежду, внешкольные занятия, а также совместный отдых и медицинские расходы.

Особенно тяжело приходится рабочим, получающим в Польше минимальную заработную плату – с учетом цен она обычно покрывает лишь основные нужды: жилье, коммунальные услуги, питание и транспорт. Такой бюджет зачастую не оставляет возможности создать финансовую подушку безопасности или уделить время досугу. Поэтому многие люди ищут возможности работать сверхурочно или подрабатывать.