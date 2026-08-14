Средняя зарплата в Польше в 4 раза выше, чем в Украине, но есть нюанс: сколько там зарабатывают

В среднем польские работники зарабатывают почти 10 000 злотых. И несмотря на то, что зарплата в стране в 4 раза превышает украинскую, это не означает, что в Польше очень легко зарабатывать.

Средняя зарплата в Польше в феврале 2026 года достигла 9 966 злотых – при этом целая половина работников не зарабатывает столько. Самые высокие доходы фиксируются в добывающей и цифровой сферах, а вот в небольших компаниях зарплаты в разы ниже, пишет Главное статистическое управление Польши.

Какие зарплаты получают работники в Польше?

За год средняя зарплата в Польше выросла на 6,4%, а медианная – на 7,4%. Впрочем, при этом примерно 40% работников не получали более 6 802 злотых в месяц.

А для того, чтобы войти в число 30% наиболее высокооплачиваемых работников, нужно было зарабатывать не менее 10 257 злотых. Верхние 10% получают в 2026 году от 17 111 злотых ежемесячно.

Средняя зарплата почти 10 тысяч злотых может создавать впечатление, что именно такой уровень дохода является типичным для польского работника. На самом деле половина людей зарабатывает значительно меньше,

– пояснил основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

А уровень оплаты труда все сильнее зависит от конкретной отрасли, а также от масштаба бизнеса, дефицитности профессии и квалификации работника. Самые высокие доходы в феврале 2026 года были зафиксированы в добывающей промышленности – там даже медианная зарплата, которая более реально отражает доход обычного работника, составила 13 794 злотых, то есть 165 тысяч гривен.

В добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых в месяц.

Значительные доходы сконцентрированы также и в цифровой сфере: люди, работающие в сфере хостинга, обработки данных, компьютерной инфраструктуры и управления веб-сайтами, в среднем получают 18 940 злотых в месяц.

А вот самую низкую зарплату зафиксировали в сфере детективных и охранных услуг – 5 547 злотых, то есть примерно 66 тысяч гривен.

А если сравнивать зарплаты после уплаты налогов в Польше и в Украине, то средний доход в Польше составляет примерно 85 тысяч гривен против 21,8 тысячи в Украине. Это означает, что польский показатель примерно в 4 раза выше, а разница составляет 63,2 тысячи гривен в месяц.