"Не рай": украинка рассказала, за какие зарплаты приходится работать в Германии

Украинка, живущая в Германии, рассказала, какую зарплату обычно получают украинцы – и она значительно ниже средней. В то же время даже минимальных заработков в Германии часто достаточно для того, чтобы жить в комфорте.

По словам украинки, большинство беженцев устраиваются в Германии на работы с минимальными зарплатами – или же получают на 300 – 400 евро больше минимума, сообщает liudmyla.rusina.

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Какие зарплаты получают украинцы в Германии?

Часто украинцы в Германии зарабатывают совсем немного даже тогда, когда устраиваются не на рабочие специальности – даже бухгалтеры, инженеры или маркетологи из Украины не могут рассчитывать в стране на такую же зарплату, как и немцы.

Иностранцев приглашают на собеседования намеренно, зная, что могут получить хорошего специалиста с прекрасным образованием и опытом за минимальные средства,

– поделилась украинка.

Впрочем, иногда заработная плата описывается в предложении о работе – и это значит, что дело вовсе не в желании сэкономить деньги на иностранцах, а просто в немецких реалиях. Поэтому женщина советует не "вестись" на слова о том, что кто-то получает в Германии очень большие зарплаты: сначала нужно посчитать, что за ними стоит.

Украинка рассказала о зарплатах в Германии: смотрите видео

Труд водителей и дальнобойщиков вроде и неплохо оплачивается – но какой это труд? И если учесть все недоспанные ночи и сверхурочные часы, то там еще и меньше минималки выйдет. Или работа в три смены – и она тоже часто на минималку,

– добавила блогерша.

Она отметила, что большие зарплаты существуют, но чаще украинцам все же приходится работать за минимальную зарплату, и в западных регионах Германии в том числе. Но это не значит, что украинцы в стране вынуждены "выживать" – минимальная зарплата брутто составляет примерно 2400 евро.

Поэтому этих денег хватает для комфортной жизни.