Каковы реальные зарплаты в Польше: где платят почти 15 тысяч злотых, а где – менее 6 тысяч

Средняя зарплата в Польше продолжает расти, однако уровень доходов существенно различается в зависимости от отрасли. В 2025 году средняя валовая месячная заработная плата в национальной экономике составила 8 903,56 злотых брутто, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), несмотря на рост зарплат, разница между наиболее и наименее оплачиваемыми сферами остается значительной и достигает почти 9 тысяч злотых в месяц.

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Сколько людей работает в Польше?

По данным статистического ведомства, в 2025 году на полную ставку в Польше работали 11,04 миллиона человек. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом. Крупнейшим работодателем традиционно остается промышленный сектор.

На его долю приходилось 22,5% всех штатных работников страны. В то же время наибольший рост занятости в прошлом году зафиксировали в сфере услуг, где количество работников увеличилось на 3%. Также выросла занятость в сфере образования (+2,1%) и секторе недвижимости (+2%).

Какие зарплаты в Польше / Фото Unsplash

Где платят больше всего?

Лидером по уровню оплаты труда в 2025 году стал сектор информации и коммуникаций. Средняя зарплата здесь достигла 14 689,70 злотых брутто в месяц. Это на 65% больше среднего показателя по экономике страны. К этой сфере относятся:

IT-компании,

телекоммуникационные предприятия,

цифровые сервисы и медиаиндустрия.

Высокие зарплаты также традиционно предлагают финансовый сектор, страхование и профессиональные услуги.

В каких отраслях зарабатывают меньше всего?

Самые низкие средние доходы зафиксированы в сфере размещения и общественного питания. Работники отелей, ресторанов и кафе получали в среднем 5 990,92 злотых брутто в месяц. Это на 32,7% меньше средней зарплаты по стране. Именно в этих отраслях часто работают иностранцы, в частности украинцы, которые приезжают в Польшу на сезонную или временную работу.

Эксперты отмечают, что польский рынок труда продолжает меняться под влиянием цифровизации и развития сферы услуг, в то время как традиционные отрасли постепенно теряют часть рабочих мест. Несмотря на это, Польша остается одним из крупнейших рынков труда в Центральной Европе и продолжает привлекать работников из-за рубежа, в частности из Украины.