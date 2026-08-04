В Рейне уровень воды опустился до самого низкого за всю историю наблюдений: в чем причина

Недавно в реке Рейн, в месте, где она пересекает границу Германии с Нидерландами, был зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.

Рекордное обмелевание Рейна связывают с засухой, и подобное явление также наблюдается в нескольких других европейских реках – в частности, в Дунае и По, пишет BBC.

Что известно об обмелении Рейна?

В конце июля очень низкий уровень воды зафиксировали на 44% измерительных станций на Рейне, а также на 78% измерительных станций на Дунае. Об этом сообщили в Немецкой информационной системе мониторинга низкого уровня воды.

Судоходная глубина на узком участке Рейна рядом с городом Кауб 25 июля снизилась до 25 сантиметров – а в последний раз такой низкий показатель фиксировали еще в 2018 году. Впоследствии этот уровень несколько повысился.

Водомерный пост в Каубе – это один из основных индикаторов судоходства на Рейне, ведь он показывает, насколько загруженными могут быть суда. И когда уровень воды падает, это очень сильно ограничивает внутренние речные перевозки.

Представитель Управления водных путей и судоходства Рейна Мартин Уолтерс, впрочем, считает, что полной остановки судоходства удастся избежать. Но для того, чтобы уменьшить осадку судов, придется принимать определенные меры предосторожности – в частности, распределять грузы по большему количеству судов.

Со временем это может привести к тому, что стоимость перевозок возрастет, а с поставками определенных товаров возникнут проблемы.

К слову, на прошлой неделе до самых низких отметок за последние 30 лет опустился также уровень воды в Дунае – это зафиксировали в Румынии и Сербии. А в Венгрии из-за невероятно низкого уровня воды пришлось остановить работу единственной атомной электростанции.

Самого низкого уровня в конце июля достигла и самая длинная река Италии – По. Из-за засухи власти уже объявили о высоком уровне опасности по всей ее долине, а эксперты уже предупреждают о возможных перебоях с водоснабжением.