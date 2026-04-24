Венеция тонет, и решения по спасению радикальны: как изменится город

В течение последнего месяца подтопления в Венеции становятся все более привычным делом: уровень воды в городе неуклонно поднимается, и все оно к тому же опускается вниз под собственным весом.

Венеции приходилось сосуществовать с морем на протяжении всей своей истории, тянущейся уже на протяжении полутора тысяч лет. Впрочем, последнее столетие показывает, что уровень воды в городе поднимается все быстрее, что приводит к постоянным затоплениям. Вариантов "спасения" города есть множество – но действительно ли они работают, рассказывает Independent.

Какие есть пути спасения Венеции от затопления?

Защита города от наводнений уже существует – и только в последнее время на нее потратили около 6 миллиардов евро. Она включает серию огромных стальных ворот, прикрепленных к морскому дну.

Барьеры Мозе

Это – именно та система защиты, что уже существует в городе. Когда барьеры поднимаются, они эффективно отделяют Венецианскую лагуну от более широкого Средиземного моря. Благодаря им риски наводнений пока являются управляемыми, вот только есть нюанс: использовать их приходится все чаще.

Например, за первые 5 лет использования систему пришлось пустить в действие 108 раз, а только за первые два месяца 2026 года – уже 30 раз. Уровень моря только растет, и закрывать ее придется все чаще, и это приводит к проблемам, пишет The Guardian.

Нарушатся судоходство и туризм, изменится экология лагуны, а вокруг города придется построить масштабные системы очистки сточных вод.



Кольцо дамб

Радикальная мера, которая может понадобиться в более отдаленном будущем – это строительство полноценного кольца дамб, что физически отделит Венецию от лагуны. Именно такая "супердамба" смогла бы защитить город от повышения уровня моря до 10 метров, но это нанесет очень серьезный ущерб экологии лагуны.

Перенос города

Последний план наиболее радикальный – и он заключается в том, чтобы дать природе взять свое, взамен перенести весь город, с архитектурой, искусством и даже местными жителям, вглубь страны.

Такое развитие событий возможно, если уровень моря повысится примерно на 5 метров, что, по прогнозам, произойдет где-то после 2300 года.

