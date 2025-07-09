Как в Польше обманывают клиентов в кафе и ресторанах

Инспекция торговли Польши провела проверку заведений общественного питания. Оказалось, что владельцы местных бизнесов часто обманывают своих клиентов.

В общем эксперты проверили 626 заведений, и в 75% из них обнаружили различные нарушения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Inspekcji Handlowej.

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Как польские заведения обманывают людей

Часто в кафе или ресторанах использовали несертифицированные весы или измеряли порции так называемыми домашними весами, которые нельзя использовать в заведениях – это встречалось в 22,8% случаях.

Также многие бизнесы обвешивали клиентов или заменяли заявленные продукты на более дешевые.

К примеру в 56,5% заведений отсутствовали цены или отсутствие о количестве пищи или напитка.

А в 17% заведений люди получали значительно меньшие порции, чем указано в меню, или же ингредиенты отличались от заявленных. Например:

на 156 граммов меньше картофеля фри;

на 65 граммов меньше салата "Цезарь" с курицей;

на 78 граммов меньше вес бургера.

Также в 10,6% заведения умышленно использовали ингредиенты, отличные от указанных в меню. Например:

Вместо сыра фета аналог типа "Фавита",

Вместо пармезана – более дешевые спелые сыры,

Вместо сока – нектар или напиток, изготовленный из этих фруктов,

Вместо сливок – смесь на жировой основе,

Вместо говядины – измельченный замороженный говяжье-куриный продукт.

Еще в 16,3% заведений обнаружили нарушения, связанные с продажей или рекламой алкогольных напитков.

К слову, ранее мы писали о том, в каких магазинах Польши самые низкие цены.