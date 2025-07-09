Загалом експерти перевірили 626 закладів, і у 75% з них виявили різні порушення. Про це пише 24 Канал із посиланням на звіт Inspekcji Handlowej.

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Як польські заклади обманюють людей

Часто у кафе чи ресторанах використовували несертифіковані ваги або вимірювали порції так званими домашніми вагами, які не можна використовувати в закладах – це зустрічалося у 22,8% випадках.

Також багато бізнесів обважували клієнтів або замінювали заявлені продукти на дешевші.

До прикладу у 56,5% закладів були відсутні ціни або відсутність про кількість їжі чи напою.

А у 17% закладів люди отримували значно менші порції, ніж зазначено в меню, або ж інгредієнти відрізнялися від заявлених. Наприклад:

на 156 грамів менше картоплі фрі;

на 65 грамів менше салату "Цезар" з куркою;

на 78 грамів менша вага бургера.

Також у 10,6% заклади умисно використовували інгредієнти, відмінні від зазначених в меню. Наприклад:

Замість сиру фета аналог типу "Фавіта",

Замість пармезану – дешевші стиглі сири,

Замість соку – нектар або напій, виготовлений з цих фруктів,

Замість вершків – суміш на жировій основі,

Замість яловичини – подріблений заморожений яловичо-курячий продукт.

Ще у 16,3% закладів виявили порушення, пов'язані з продажем або рекламою алкогольних напоїв.

До слова, раніше ми писали про те, у яких магазинах Польщі найнижчі ціни.