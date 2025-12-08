На испанском курорте паникуют из-за землетрясения: власти объявили экстренное предупреждение

В пятницу популярная туристическая точка в Испании содрогнулась от землетрясения магнитудой 4,8 балла. Из-за этого местным властям пришлось активировать сейсмический план.

Коста-дель-Соль – это популярный курорт в Испании, куда ежегодно съезжаются тысячи людей. Но в прошлую пятницу туристы паниковали – ведь город утром стал центром землетрясения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно В Таиланде снимают запрет, существовавший полвека: это должно привлечь новых туристов

Что известно о землетрясении в Испании?

После начала землетрясения андалузские власти объявили об активации плана сейсмической помощи на случай чрезвычайных ситуаций. Из-за землетрясения звонки по экстренной помощи поступили еще из нескольких очень популярных испанских городов – Малаги, Севильи и Кордовы.

Объявление о сейсмической тревоге прозвучало лишь через две недели после того, как в Кадисе проводили учения по цунами – во время них сотни тысяч туристов и местных жителей получили извещение о тревоге на телефон.

Впрочем, из-за землетрясения местные власти активировали Оперативную ситуацию 0 – а это самый низкий уровень плана реагирования на землетрясение, что не предусматривает объявления чрезвычайного положения. Землетрясение было не очень сильное, поэтому после него не сообщалось ни о каких разрушениях.

Впрочем, во время землетрясения местные власти советовали жителям во время землетрясения оставаться дома, избегать лифтов и держаться подальше от окон – а также следить за официальными обновлениями по ситуации, пишет Euro Weekluy News.

В Испании уже проводили учения по землетрясениям – систему активировали в самых популярных туристических районах Андалусии. Целью учений было имитировать землетрясение, подобное тому, что произошло на Пиренейском полуострове и в Северо-Западной Африке 1 ноября 1755 – он известен как Большое Лиссабонское землетрясение, и его магнитуда составляла не менее 8 баллов по шкале Рихтера.

Это землетрясение вызвало немало пожаров из-за свечей, горевших на церковных службах, а также цунами высотой около 9 метров. По разным оценкам, цунами и землетрясение унесли жизни около 50 – 60 тысяч человек.

Какие еще новости Испании стоит знать?