Самая сильная с 1976 года: еще одну европейскую страну накрыла рекордная волна жары

Власти Великобритании уже объявили о введении желтых и оранжевых предупреждений в связи с сильной жарой по всей Англии. И страна готовится к самым высоким температурам с 1976 года.

Ожидается, что температура в Великобритании будет существенно различаться в зависимости от региона: на севере она не поднимется выше 25 градусов, а вот на юге может превысить отметку в 35 градусов, пишет BBC.

Какую погоду прогнозируют в Великобритании?

В центре, на востоке, а также на юге Англии уже объявили "оранжевые" предупреждения – они будут действовать ежедневно до 12 июля до 21:00. В то же время на севере Англии в настоящее время введены желтые медицинские предупреждения.

Высокая температура в стране может сильно повлиять на работу служб здравоохранения и социальной помощи: ожидается рост смертности. В первую очередь в зоне риска оказались люди, уже имеющие проблемы со здоровьем, а также те, кому уже за 65 лет.

Ожидается, что пик жары придется на 10 июля, пятницу. Однако некоторые районы юга и востока страны страдают от волны жары уже с понедельника. Во вторник жара охватила более обширные территории, и температура уже достигла 32,4 градуса тепла.

Больше всего от жары пострадает юг Англии. В течение недели жара будет постепенно усиливаться и охватит даже Северную Ирландию и Шотландию. В конце недели область высокого давления сформирует восточный ветер, который принесет ожидаемую прохладу на восток. А вот центр волны жары сместится дальше на запад – в центральную и южную Англию.

Впрочем, пока не ожидается повторения рекордных показателей, которые фиксировались в мае и июне. Но это не мешает этой волне жары стать одной из самых длительных с 1976 года – тогда в некоторых регионах Англии температура выше 30 градусов держалась 13–16 дней подряд.

А вот в этом году местами жара может держаться в некоторых частях страны около двух недель.