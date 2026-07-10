Температура у Британії, очікується, буде суттєво відрізнятися залежно від регіону: на півночі вона не підніметься вище за 25 градусів, а ось на півдні може перетнути позначку у 35 градусів, пише BBC.

Яку погоду прогнозують у Великій Британії?

У центрі, на сході, а також на півдні Англії вже оголосили "помаранчеві" попередження – вони діятимуть щодня до 12 липня до 21:00. Водночас на півночі Англії наразі запровадили жовті медичні попередження.

Висока температура в країні може сильно вплинути на роботу служб охорони здоров'я та соціальної допомоги: очікується зростання смертності. Насамперед у зоні ризику опинилися ті люди, що вже мають проблеми зі здоров'ям, а також ті, кому вже за 65 років.

Очікується, що пік спеки припаде на 10 липня, п'ятницю. Та деякі райони півдня та сходу країни потерпають від хвилі спеки з ще понеділка. У вівторок висока температура дісталася більших територій, і температура вже сягнула 32,4 градуса тепла.

Найбільше від спеки постраждає південь Англії. Протягом тижня спека поступово посилюватиметься, і дістанеться навіть Північної Ірландії та Шотландії. Наприкінці тижня високий тиск сформує східний вітер, що принесе очікувану прохолоду на схід. А ось центр хвилі спеки зміститься далі на захід – у центральну та південну Англію.

Втім, наразі рекордних показників, які фіксували у травні та червні, не очікують. Та це не заважає цій хвилі спеки стати одній з найдовших з 1976 року – тоді в деяких регіонах Англії температура понад 30 градусів трималася 13 – 16 днів поспіль.

А ось цього року подекуди спека може триматися в деяких частинах країни близько двох тижнів.