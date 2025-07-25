Аномальная жара задела даже резиденцию Санты: какая температура сейчас в Лапландии

На севере Финляндии – продолжалась аномальная жара. Уже несколько недель температура там держится на уровне +30 градусов.

Очень жарко даже в городе Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса, Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какая погода сейчас в Лапландии?

Температура +30 градусов – чрезвычайно редкое явление для этой страны, где +25 градусов уже считается жарким.

Финский метеорологический институт сообщил, что температура в стране 14-й день подряд составляет около 30°C – такое впервые с начала наблюдений в 1961 году.

Последний раз в финской Лапландии была такая длительная жара в 1972 году. Но даже тогда она длилась лишь 12–14 дней, в зависимости от конкретного места. Теперь этот рекорд побит,

– сказала метеоролог Финского метеорологического института Яакко Савела.

В Рованиеми, где стоит резиденция Санты, аномальная жара продолжается уже 15 дней. Также +31,7 градуса на этой неделе зафиксировали в Илиторнио и Соданкюля.