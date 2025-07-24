Многочисленные дома и транспортные средства стали ловушкой для людей, которые не имеют возможности выбраться оттуда. Усилия по эвакуации продолжаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Какова ситуация с лесными пожарами на Кипре?

Разрушительный пожар вспыхнул около полудня 23 июля, опустошив по меньшей мере 100 квадратных километров винодельческого региона к северу от Лимасола. По состоянию на утро 24 июля несколько очагов пожара оставались активными.

Как известно, по меньшей мере 10 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. К сожалению, две жертвы были найдены мертвыми в сгоревшем автомобиле, который был охвачен пламенем. Ожидается, что количество жертв будет расти, поскольку целые деревни были уничтожены дотла, в том числе село Суни.

На Кипре целые поселки сгорели из-за лесных пожаров / Фото AP, Instagram @tanya.hinkel

В среду температура на острове взлетела до рекордных 43 градусов по Цельсию, что повлекло желтый уровень опасности. А сегодня, 24 июля, метеорологи объявили янтарное предупреждение, прогнозируя дальнейшее повышение температуры. Максимальная может достичь 44 градусов – самого высокого показателя этого года.

Власти сообщают, что еще слишком рано давать всестороннюю оценку ущерба или определять причину пожара. Единственное утверждают наверняка: ситуацию ухудшает сильный ветер с порывами.

Лесные пожары на Кипре: смотрите видео

На фоне ситуации Кипр официально обратился с просьбой о поддержке через механизм гражданской защиты Европейского Союза, поскольку борется с сильной засухой, которая критически истощила водные ресурсы острова. В ответ Испания планирует направить два самолета для оказания помощи, а Иордания также пообещала откликнуться.

Заметим, засуха значительно повлияла на регион, особенно к северу от водохранилища Курис, которое является крупнейшим на острове. По состоянию на среду, 23 июля, водохранилище было заполнено лишь на 15,5%.

К слову, ранее в Греции масштабный лесной пожар охватил остров Крит.