Гигантская дамба Мотуо, которая сейчас строится в отдаленном регионе Тибета, уже получила звание "проекта века", а соседи Китая называют ее "водяной бомбой замедленного действия". Для чего эта плотина и чем она угрожает Индии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о гигантской плотине Мотуо в Китае?

Китай начал строительство 5 каскадных гидроэлектростанций вдоль изгиба реки Ярлунг Зангпо, которая протекает вокруг горы Намчабарва. Амбициозный проект, который включает бурение туннелей в скалах для подачи воды к турбинам, оценивается примерно в 1,2 триллиона юаней (около 124 миллиардов фунтов стерлингов).

Прогнозируется, что плотина Мотуо будет производить 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что значительно превышает мощность плотины "Три ущелья" в центральном Китае, которая сейчас является крупнейшей в мире.



Плотина Мотуо станет крупнейшей в мире / Скриншот из видео

Однако, река Ярлунг Зангпо пересекает индийские штаты Аруначал-Прадеш и Амман, прежде чем впадает в Бангладеш, где она образует реки Сян, Брахмапутра и Джамна. Эти реки являются жизненно важными для жизни миллионов людей в одном из самых плодородных и густонаселенных регионов мира.

Поэтому официальные лица в Индии и Бангладеш выражают серьезную обеспокоенность относительно новой дамбы. Предупреждают, что она может предоставить Китаю возможность контролировать и ограничивать поток воды через их границы, что потенциально может привести к разрушительным наводнениям.

Проблема в том, что Китаю нельзя доверять. Никто не знает, что они могут сделать. Пекин может использовать плотину для создания "водяной бомбы" во время войны и использовать ее, как "гидрооружие,

– сказал главный министр Аруначал-Прадеша Пема Ханду.

В свое время дамба "Три ущелья", строительство которой было завершено в 2012 году вдоль реки Янцзы, создала огромное искусственное водохранилище и привела к перемещению 1,4 миллиона человек в регионе. Аналогично, будущая плотина Мотуо может существенно повлиять на жизнь тибетского населения и окружающую среду.

Китай начал строить крупнейшую в мире плотину: смотрите видео

Что говорит Китай?

Министерство иностранных дел Китая объявило, что строительство дамбы Ярлунг Зангпо является критически важным компонентом обязательств Пекина по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году.

Это заявление появилось после жалоб индийских чиновников на рост уровня загрязнения реки Сян, которое они связывают с различными проектами в регионе. Китай решительно отверг эти жалобы, утверждая о своем "законном праве" продолжать строительство дамбы.

Следует отметить, что ни Китай, ни Индия не являются подписантами Конвенции по трансграничным водам, договора ООН, призванного обеспечить правовую и нормативную базу для защиты и управления трансграничными водными ресурсами. Как следствие, Китай не обязан регулировать уровень воды или обеспечивать достаточный сток воды вниз по течению, чтобы поддерживать экономическую деятельность, сельское хозяйство и водные экосистемы в соседних регионах.

Между тем в Британии призвали туристов не копать ямы на пляжах.