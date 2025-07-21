Спасатели объясняют, что такие песчаные ловушки могут быть чрезвычайно опасными и потенциально смертельными, если их не устранить вовремя. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему в Британии просят не копать ямы на пляжах?

Береговая охрана выпустила предупреждение для посетителей пляжа Сандилендс, призывая их воздержаться от копания ям на песке после инцидента, связанного с опасно глубокими раскопками.

На днях служба засыпала яму глубиной 1,8 метра, поскольку она представляла значительную угрозу для безопасности посетителей.

Яму пришлось засыпать из соображений безопасности. Существовал риск получения травм и застревания,

– рассказали спасатели.

Также напомнили, что в начале этого года 14-летний мальчик едва избежал летального исхода, когда яма, которую он копал возле Андерби-Крик, обвалилась, едва не похоронив его заживо. К счастью, береговая охрана и пожарные спасли подростка.

Спасатели призывают общественность быть осторожными, поскольку оставленные без присмотра ямы на пляжах представляют значительную опасность для отдыхающих, особенно для детей и домашних животных.

Тем временем на прошлой неделе в Португалии бушевал масштабный лесной пожар.