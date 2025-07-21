Рятувальники пояснюють, що такі піщані пастки можуть бути надзвичайно небезпечними й потенційно смертельними, якщо їх не усунути вчасно. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому в Британії просять не копати ями на пляжах?

Берегова охорона випустила попередження для відвідувачів пляжу Санділендс, закликаючи їх утриматися від копання ям на піску після інциденту, пов'язаного з небезпечно глибокими розкопками.

Днями служба засипала яму глибиною 1,8 метра, оскільки вона становила значну загрозу для безпеки відвідувачів.

Яму довелося засипати з міркувань безпеки. Існував ризик отримання травм і застрявання,

– розповіли рятувальники.

Також нагадали, що на початку цього року 14-річний хлопчик ледве уникнув летального випадку, коли яма, яку він копав біля Андербі-Крік, обвалилася, ледь не поховавши його заживо. На щастя, берегова охорона та пожежники врятували підлітка.

Рятувальники закликають громадськість бути обережними, оскільки залишені без нагляду ями на пляжах становлять значну небезпеку для відпочивальників, особливо для дітей і домашніх тварин.

Тим часом минулого тижня у Португалії вирувала масштабна лісова пожежа.