Температура поднимется до 44 °C: Европу вновь накрыла мощная волна жары

Уже сейчас температура в Европе достигла очень высоких значений –, местами она уже превышает 40 °C. Но это ещё не конец: синоптики предупреждают, что до конца недели она будет только расти.

В конце июня Западную Европу вновь накрыла довольно сильная волна жары, которая уже обещает побить все температурные рекорды. Практически половина Франции уже объявила о самом высоком, красном уровне опасности, а железнодорожное сообщение в Бельгии нарушено, пишет The Guardian. Между тем в Испании и Германии отменяют и переносят спортивные соревнования.

Интересно : "Одна длинная очередь в туалет": туристам советуют не ехать на один греческий остров

Что известно о новой волне жары в Европе?

Еще вчера, в понедельник, 49 из 96 департаментов Франции перевели на первый уровень опасности. 35 миллионов человек, проживающих там, призвали к "абсолютной бдительности" и посоветовали избегать любых физических нагрузок, часто пить воду и не выходить под прямые солнечные лучи.

Между тем ещё 40 департаментов перевели на оранжевый уровень опасности. Дневные температуры ожидаются исключительно высокими: в западной и центральной Франции во второй половине дня температура превысит 40 °C: в Бордо она достигнет 43 градусов, в Лиможе — 41.

В столице страны, Париже, будет не намного прохладнее: уже в понедельник температура превысила 39 °C, и до конца недели она будет только расти. Из-за этой аномальной погоды по всей стране пришлось закрыть 800 школ, а ещё 1800 перенесли занятия и сократили их, чтобы ученики могли вернуться домой до наступления основной волны жары.

Каждый десятый пригородный поезд в районе Парижа отменили из-за опасений за состояние путей и подвижного состава.

В Германии тем временем из-за жары пришлось приостановить финал теннисного турнира Berlin Open. Сильные грозы также привели к тому, что с площадки пришлось эвакуировать людей.

Между тем в Бельгии столбик термометра уже перевалил за 30 градусов — и это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в стране. Из-за этого часть поездов пришлось отменить, чтобы снизить количество поломок.

Как в Европе работают в жару?

Из-за аномальных погодных условий, которые впервые в этом году проявились в мае, французская партия "зеленых" уже требует ввести так называемые "климатические отпуска". Они будут длиться до 5 дней и позволят работникам не выходить на работу, когда это может нанести вред здоровью, и при этом не терять доход.

Такие же отпуска уже существуют в Испании — там их ввели еще в 2024 году.