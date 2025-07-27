Два соседних с Украиной государства накрыла экстремальная жара

Восточная Европа изнывает от высоких температур. В большинстве регионов Украины тоже сохраняется сухая жаркая погода, местами столбик термометра будет достигать +40 градусов.

В конце июля в Украине температурные показатели немного снизятся, передает 24 Канал.

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Где в соседних с Украиной странах будет очень жарко?

Как пишет Digi24, в Румынии в ближайшие дни будет царить настоящая жара. В субботу и воскресенье, 26 – 27 июля, температура в южных регионах страны превысит +40 градусов, а местами будет достигать 43 градуса и будет ощущаться как 45 – 46.

Метеорологическое агентство страны объявило самый высокий уровень опасности на южной трети Румынии.

В Бухаресте в эти дни ожидают до плюс 42 градусов, а ночная температура не будет снижаться ниже +2 – 25 градусов.

Во многих районах изнуряющая жара задержится и в понедельник.

С начала следующей недели синоптики прогнозируют резкую смену погоды – приближение грозового фронта с сильными ливнями, шквальным ветром и градом.

В субботу, 26 июля, в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за последнее столетие – она почти достигла исторического максимума.

Как сообщает Időkép, на метеостанции Шаркад Маломфок, что на юго-востоке страны, столбик термометра поднялся до 41,3 градуса. Этот показатель превысил предыдущий дневной рекорд 2021 года (40,4) и оказался лишь на 0,6 градуса ниже абсолютного температурного рекорда в истории метеонаблюдений Венгрии.

Погодные условия в стране в эти выходные резко контрастировали: пока восточная часть страдала от изнурительной жары, в западных регионах царила приятная летняя погода, а на крайнем западе температура днем не превышала 22 градуси.