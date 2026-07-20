"Не так, как в Киеве": украинка откровенно рассказала, почему ей не хватает на Кипре

Жизнь на Кипре привлекает мягким средиземноморским климатом, высоким уровнем безопасности, а также благоприятным налоговым климатом для бизнеса и экспатов. Однако далеко не всегда удается в полной мере насладиться жизнью на острове.

Украинка с ником aksonova_a живет и путешествует по Кипру. Девушка выделила 3 необычных вещи, по которым она скучает после переезда из Киева.

Почему не хватает чего-то на Кипре?

Прежде всего украинка удивила подписчиков своей страницы тем, почему она скучает по зимней одежде. Девушка объяснила, что иногда ей может приглянуться хороший теплый пуховик или красивая шуба, однако она понимает: носить эти зимние вещи на Кипре просто некуда.

Стоит отметить, что Кипр имеет один из самых теплых климатов в Европе, предлагая около 320–340 солнечных дней в году. Зимой на острове температура достигает +15…+18 градусов, поэтому даже в январе можно рассчитывать на теплую погоду.

Также девушке не хватает возможности просто прогуляться пешком. Для этого необходимо еще потратить некоторое время на поездку на машине до места потенциальной прогулки.

На Кипре я хожу значительно меньше, чем ходила в Киеве,

– призналась украинка.

В заключение она добавила, что скучает по жилым комплексам, где в одном месте могут быть и уютная кофейня, и маникюрный салон, и продуктовые магазины, и даже медицинские лаборатории.

Девушка говорит, что такой формат обустройства жилого пространства очень импонировал ей в Киеве, однако на Кипре все устроено несколько иначе, поэтому чтобы выпить кофе, сделать бьюти-процедуры и купить продукты, "тебе просто нужно объехать весь город".

При этом, несмотря на отсутствие столь контрастного зимнего сезона, многие люди все же считают это преимуществом. Так, "вечное лето" и пляжный сезон на Кипре длятся с конца апреля до середины ноября. Наиболее благоприятный и теплый период для купания – с июня до конца сентября, когда температура воздуха достигает +28...+32 градусов, а вода прогревается до +25...+28 градусов.

Отметим, что возможность искупаться на Кипре точно есть. Как сообщали в Euronews, именно он является лучшей страной для купания – 100% вод страны классифицированы как "отличные".