Українка з нікнеймом aksonova_a живе й подорожує Кіпром. Дівчина виокремила 3 небанальні речі, за якими вона сумує після переїзду з Києва.

Чого бракує на Кіпрі?

Передусім українка здивувала підписників її сторінки тим, що сумує за зимовим одягом. Дівчина пояснила, що часом їй може припасти до душі гарний теплий пуховик, або красива шуба, проте вона розуміє: носити ці зимові речі на Кіпрі просто нема куди.

Варто зауважити, що Кіпр має один із найтепліших кліматів у Європі, пропонуючи близько 320 – 340 сонячних днів на рік. Зима на острові має температури до +15…+18 градусів, тож навіть у січні можна розраховувати на теплу погоду.

Також дівчині бракує можливості просто прогулятися пішки. Для цього необхідно ще певний час витратити на дорогу машиною до місця потенційного променаду.

На Кіпрі я ходжу значно менше, ніж я ходила у Києві,

– зізналася українка.

Насамкінець вона додала, що сумує за житловими комплексами, де в одному місці може бути і затишна кав'ярня, і манікюрний салон, і продуктові магазини, і навіть медичні лабораторії.

Дівчина каже, що такий формат облаштування житлового простору дуже імпонував їй у Києві, проте на Кіпрі все влаштовано дещо інакше, тож щоб випити кави, зробити б'юті-процедури й придбати продукти, "тобі просто треба об'їхати все місто".

При цьому, попри відсутність настільки контрастного зимового сезону, багато людей все ж вважають це перевагою. Так, "вічне літо" й пляжний сезон на Кіпрі тривають із кінця квітня до середини листопада. Найбільш сприятливий та теплий період для купання – з червня до кінця вересня, коли температура повітря сягає +28...+32 градусів, а вода прогрівається до +25...+28 градусів.

Зазначимо, що можливість покупатися на Кіпрі точно є. Як повідомляли у Euronews, саме він є найкращою країною для купання – 100% вод країни класифікували як "відмінні".