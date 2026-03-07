Люди даже не закрывают окна машин: самое безопасное место для жизни от украинки
- Украинка Виктория считает Мадейру одним из самых безопасных мест в Европе, где местные жители даже не закрывают окна машин.
- Мадейра, будучи частью ЕС, имеет понятные законы и правила, а также большую украинскую диаспору, что облегчает адаптацию для новоприбывших.
Один из основных факторов, который немало людей рассматривают при переезде за границу – это безопасность.
Многие люди рассматривают Мадейру только как место для летнего отпуска. Впрочем, украинка Виктория переехала туда и сейчас убеждена, что это одно из самых безопасных мест в Европе, сообщает viktoriia_madeira.
Почему украинка выбрала для переезда Мадейру?
Безопасность
Остров, по словам украинки, очень безопасный – не в последнюю очередь благодаря тому, что он достаточно небольшой.
Конечно, в столице острова надо быть осмотрительными, однако это преимущественно из-за большого количества туристов. Например, в городе, где мы живем, некоторые люди даже не закрывают окна машин,
– поделилась блогерша.
Вечный отпуск
Украинка считает, что жизнь на Мадейре – это невероятный способ сэкономить на поездках. Ведь для них она часто выбирала страны у моря, а сейчас такой потребности уже нет.
Украинка раскрыла причины переезда на Мадейру / Фото Pexels
Изолированная цивилизация
Мадейра кажется отдаленным и изолированным островом, но она все еще является частью ЕС – а это означает, что здесь понятные законы, правила и валюта. Кроме того, остров имеет прекрасное авиасообщение, и за какие-то полтора часа уже можно быть на материке.
Украинская диаспора
Последний, и не по важности пункт для украинки – это наличие достаточно большой украинской диаспоры на острове. Ведь она убеждена, что после переезда всегда хочется найти "своих" – и на острове сделать это в разы проще.
Интересно! А для того, чтобы жить на Мадейре, одному человеку в месяц понадобится примерно 1 500 евро. Для очень комфортной жизни следует рассчитывать на сумму 1800 – 2500 евро, пишет Global Citizen Solutions.
