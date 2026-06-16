В Тоскане предлагают бесплатно жить в роскошных виллах, но есть один нюанс

Солнечная Тоскана летом – — это мечта многих туристов, и прямо сейчас есть возможность пожить в местных виллах совершенно бесплатно. Впрочем, есть одно неожиданное условие, которое подойдет не всем.

Если вы мечтаете отдохнуть в Тоскане или просто пожить там какое-то время, тратиться особо не придется — сейчас есть возможность получить жилье совершенно бесплатно, если только вы согласитесь присматривать за недвижимостью, пока владельцев нет дома, пишет Cotidianul.

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Как можно бесплатно пожить в доме в Тоскане?

В мире такая возможность бесплатно отдохнуть в роскошном доме называется house sitting. Если принять участие в программе, можно получить жилье без арендной платы, но взамен придется взять на себя целый ряд обязанностей, связанных с содержанием жилья, пока сами владельцы уезжают.

Помимо ухода за самим домом часто приходится следить также за садом, домашними животными и выполнять некоторые мелкие поручения.

Жизнь в одном из самых живописных регионов Италии уже сейчас может стать реальностью при полном отсутствии затрат – если только вы готовы взять на себя ответственность за чужое имущество. Программа не предполагает крупных инвестиций – как это, например, работает в случае покупки жилья в Италии за 1 евро.



В Тоскане можно жить бесплатно, если присматривать за виллой / Фото Pexels

Большинство вилл, нуждающихся в присмотре, расположены в сельской местности, где можно отдохнуть от суеты больших городов, сэкономить деньги и насладиться невероятной местной природой.

Впрочем, далеко не все люди относятся к такой возможности положительно: house sitting – это не только возможность пожить в чужом доме без оплаты аренды, но и возможность для владельцев жилья не платить человеку, который фактически будет работать на них.

Со всем уважением к владельцам вилл… Но если вместо арендной платы мне приходится ухаживать за домом, животными, садом и т. д… Это занимает всю мою неделю, это в любом случае невыгодно. Если им нужна прислуга… тогда… прислуге нужно платить,

– отметил один из читателей.

Кроме того, отбор на такие программы довольно строгий, и часто отказывают даже гражданам ЕС из других стран.