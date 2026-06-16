Якщо ви мрієте відпочити в Тоскані чи просто пожити там протягом певного часу, витрачатися особливо не доведеться – зараз є можливість отримати житло без жодної оплати, якщо тільки погодитеся наглядати за нерухомістю, поки власників немає вдома, пише Cotidianul.
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Як можна безплатно пожити в будинку в Тоскані?
У світі така можливість безплатно відпочити у розкішному будинку називається house sitting. Якщо взяти участь в програмі, можна отримати житло без орендної плати, але натомість доведеться прийняти цілу низку обов'язків, що пов'язані з утриманням житла, поки самі власники їдуть.
Крім догляду за самим будинком часто доводиться стежити також за садом, домашніми тваринами та виконувати деякі дрібні доручення.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Життя в одному з найбільш мальовничих регіонів Італії вже зараз може стати реальністю з повною відсутністю витрат – якщо тільки ви готові взяти на себе відповідальність за чуже майно. Програма не виявляє робити великих інвестицій – як це, наприклад, працює у випадку покупки житла в Італії за 1 євро.
У Тоскані можна жити безплатно, якщо наглядати за віллою / Фото Pexels
Більшість вілл, що потребують нагляду, розташовані у сільській місцевості, де можна відпочити від метушні великих міст, заощадити гроші та насолодитися неймовірною місцевою природою.
Втім, далеко не всі люди ставляться до такої можливості позитивно: house sitting – це не лише можливість пожити у чужому домі без сплати оренди, але й можливість для власників житла не платити людині, що фактично працюватиме на них.
З усією повагою до власників вілл… Але якщо замість орендної плати мені доводиться доглядати будинок, тварин, сад тощо… Це займає весь мій тиждень, це в будь-якому разі невигідно. Якщо їм потрібна прислуга… тоді… прислузі потрібно платити,
– зазначив один з читачів.
Окрім того, відбір на такі програми досить суворий, і часто відмовляють навіть громадянам ЄС з інших країн.