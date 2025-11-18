Относительно дешево, но на улицах грязно: стоит ли переезжать в Албанию
- Албания предлагает замечательный мягкий климат и низкие цены на аренду жилья, кафе и услуги.
- Среди недостатков – языковой барьер, проблемы с чистотой на улицах и отсутствие членства в ЕС, что влияет на ассортимент техники.
Немало украинцев сейчас живут за границей, и выбор страны для переезда это чрезвычайно важная задача, к которой нужно отнестись серьезно.
Албания – это невероятно теплая и красивая страна, которую, впрочем, не очень часто выбирают для эмиграции., Украинец, проживший там 2 месяца, поделился преимуществами и недостатками этой страны
Какие есть преимущества жизни в Албании?
Первый плюс Албании, который заметил украинец после двух месяцев жизни в стране – это замечательный климат, что остается мягким в течение всего года.
Сейчас середина ноября – +20 и много солнца,
– написал он.
Кроме того, страна поражает невероятными пейзажами – морем, горами, апельсиновыми деревьями и пальмами. И, в отличие от многих других стран Европы, там относительно дешево – цены на аренду жилья начинаются от 250 евро.
Кроме того, невысокие цены и на кафе, рестораны и различные услуги. Также в Албании очень приветливые и добрые люди, и украинец даже признался, что это "сначала даже пугает".
Какие есть недостатки в Албании?
Первый минус – это то, что многие албанцы не говорят на английском и не знают его, и поэтому объясниться может быть не очень просто. Кроме того, в стране не очень следят за чистотой, и на улицах часто можно увидеть мусор. Водители могут выбрасывать его даже из окон автомобилей.
Также недостатком является то, что Албания не входит в ЕС, и это влияет на ассортимент техники в стране и скорость доставки.
