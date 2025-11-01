"Страна третьего мира": украинка рассказала о переезде в Албанию

Украинка уже два года живет в Албании – несмотря на то, что ее предупреждали, что это не лучшая страна для переезда. Впрочем, для себя она все же выбрала именно ее.

Немало украинцев переезжают за границу. И самая важная часть переезда – это выбор страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на elen_shaida.

Почему украинка выбрала для переезда Албанию?

Многие украинские беженцы выбирают для жизни Германию, Польшу, Испанию или Италию. Впрочем, украинка для себя выбрала все же Албанию. Причин на это она имела несколько.

Близость к Украине

Женщина имеет собаку, и поэтому для нее была важной возможность добраться до Украины без перелетов.

Украинка рассказала о жизни в Албании: смотрите видео

Море

Если уж куда-то переезжать, то пусть будет жизнь рядом с морем, и чтобы было тепло, – поделилась женщина.

Она не хотела ехать в страны, где зимы будут суровые и чрезмерно влажные.

Расходы на жизнь

Албания – это относительно недорогая страна в Европе. Блогерша поделилась, что в Украине имела определенный ежемесячный доход, и не могла тратить в разы больше после переезда. Кроме того, она не хотела рассчитывать на помощь от другой страны. И поэтому выбор упал сначала на три страны: непосредственно Албанию, а также Болгарию и Черногорию.

В Болгарию меня вообще не тянуло. В Черногории очень много русских. А вот Албания была "темной лошадкой", поэтому решила не бояться волка в лесу, а самой поехать и все разведать, – поделилась украинка.

