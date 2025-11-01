"Країна третього світу": українка розповіла про переїзд до Албанії
- Українка обрала Албанію для переїзду через близькість до України, можливість жити біля моря та невисокі витрати на життя.
- Жінка уникала країн з суворими зимами, не хотіла розраховувати на допомогу і вважала Албанію "темною конячкою".
Українка вже два роки живе в Албанії – попри те, що її попереджали, що це не найкраща країна для переїзду. Втім, для себе вона все ж обрала саме її.
Чимало українців переїжджають за кордон. І найважливіша частина переїзду – це вибір країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на elen_shaida.
Чому українка обрала для переїзду Албанію?
Чимало українських біженців обирають для життя Німеччину, Польщу, Іспанію чи Італію. Втім, українка для себе обрала все ж Албанію. Причин на це вона мала кілька.
Близькість до України
Жінка має собаку, і тому для неї була важливою можливість дістатися до України без перельотів.
Українка розповіла про життя в Албанії: дивіться відео
Море
Якщо вже кудись переїздити, то нехай буде життя поруч з морем, і щоб було тепло, – поділилася жінка.
Вона не хотіла їхати до країн, де зими будуть суворі та надмірно вологі.
Витрати на життя
Албанія – це відносно недорога країна в Європі. Блогерка поділилася, що в Україні мала певний щомісячний дохід, і не могла витрачати в рази більше після переїзду. Окрім того, вона не хотіла розраховувати на допомогу від іншої країни. І через це вибір впав спершу на три країни: безпосередньо Албанію, а також Болгарію та Чорногорію.
В Болгарію мене взагалі не тягнуло. В Чорногорії дуже багато росіян. А от Албанія була "темною конячкою", тому вирішила не боятися вовка в лісі, а самій поїхати і все розвідати, – поділилася українка.
