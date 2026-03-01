"Я боюсь здесь болеть": украинка раскрыла минусы популярной страны в Европе
- Украинка, которая прожила в Австрии более года, считает недостатками высокие цены на недвижимость, сложный процесс аренды и бюрократию.
- Другие минусы включают непрофессиональную медицину, легкость получения штрафов, высокие налоги и отсутствие минимальной заработной платы.
Украинка, более года прожившая в Австрии, заметила, что эта страна имеет достаточно много недостатков, с которыми она смириться не смогла.
Австрия – это достаточно популярная страна Европы, которую многие украинцы выбирают не только для путешествий, но и для переезда, сообщает anastasiia.ar.buzova.
Интересно Не только Ватикан: вот 5 самых маленьких стран в Европе, которые точно стоят поездки
Какие есть минусы жизни в Австрии?
Украинка более года прожила в Вене, и многие вещи казались ей не только необычными, но и довольно неудобными. И первым недостатком стали цены на недвижимость. Купить квартиру в Вене очень дорого, а аренда превращается в "какой-то квест".
Для того, чтобы стать арендатором в Австрии, нужно не только внести депозит на три месяца вперед, но и предоставить владельцу жилья справку о доходах. И далеко не каждый арендодатель готов прописывать людей в жизни – а без этого получить документы на пребывание в Австрии невозможно.
Украинка рассказала о минусах Австрии: смотрите видео
Также недостатком украинка считает бюрократию, которая в Австрии есть повсюду: для того, чтобы получить бумажку, нужно пройти "десять кругов ада".
Третий минус – это медицина. Я просто боюсь здесь болеть. Я столкнулась с непрофессиональными врачами – теперь вы понимаете, почему украинцы ездят в Украину лечить зубы,
– поделилась блогерша.
Кроме того, в Австрии, по словам женщины, очень легко получить штрафы, ведь выписывают их "за все". Также в стране достаточно высокие налоги, и чем выше зарплата, тем больше налогов нужно заплатить.
К слову, Австрия – это страна, где нет минимальной заработной платы, вместо этого она определяется коллективными договорами. И сейчас для большинства людей минимальный заработок составляет 1700 евро в месяц.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Польше, сравнила цены на продукты там и в Украине – и все оказалось не так однозначно, как может показаться.
Между тем украинец рассказал, сколько денег нужно в месяц в Германии, чтобы жить, а не выживать.