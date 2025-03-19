"Беспокоит, что все лечат ибупрофеном": украинка рассказала о минусах и плюсах жизни в Бельгии

У каждой страны есть свои плюсы и минусы. Украинка Илона, которая сейчас проживает в Бельгии, рассказала о положительных и отрицательных сторонах этой страны.

Украинка заявила, что не рассматривает жизнь в Бельгии на постоянной основе, а воспринимает ее как "временное приключение". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @purtachkaa.

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Минусы жизни в Бельгии

Климат. Это первое, на что указала девушка. По ее словам, только в Бельгии она поняла, насколько сильно она зависима от погоды. В этой стране сильные ветры и мало солнца, а погода может меняться по 15 раз в день.

Это первое, на что указала девушка. По ее словам, только в Бельгии она поняла, насколько сильно она зависима от погоды. В этой стране сильные ветры и мало солнца, а погода может меняться по 15 раз в день. "Бельгийцы не новаторы". Илона сказала, что хотела бы ошибаться в этом пункте, но поскольку она работает с соцсетями, то ей сложно развиваться оффлайн. Как-то ей отказали в сотрудничестве контент-мейкером, потому что "в Бельгии не платят столько за контент".

Илона сказала, что хотела бы ошибаться в этом пункте, но поскольку она работает с соцсетями, то ей сложно развиваться оффлайн. Как-то ей отказали в сотрудничестве контент-мейкером, потому что "в Бельгии не платят столько за контент". Медицина. Девушка заявила, что ее беспокоит то, что в Бельгии все лечат ибупрофеном.

Девушка заявила, что ее беспокоит то, что в Бельгии все лечат ибупрофеном. Сфера красоты и цены на нее. По словам Илоны, стране есть куда расти в этой сфере, поскольку даже бельгийки ходят в украинские салоны.

В общем не жалуюсь, Бельгия очень классная страна с классными людьми. Ну но кто я такая, чтобы не рассказать вам о своих временных неудобствах?,

– подытожила девушка.

Минусы жизни в Бельгии: смотрите видео

Вместе с тем, украинка назвала и преимущества жизни в Бельгии.

Плюсы жизни в Бельгии

Бельгия не хорошая и не плохая, как и все страны, она имеет свои плюсы и минусы, а вы уже просто решаете для себя, с чем вы готовы мириться, а с чем нет,

– сказала девушка.

Украинка подтвердила, что в Бельгии действительно высокий уровень жизни. Оно там дорогое, однако заработная плата – соответствующая. По ее словам, даже на обычной работе без образования можно получать 2 000 евро в месяц. Кроме этого, государство предоставляет помощь в размере прожиточного минимума, около 800 евро.

Также Илона заметила, что бельгийцы очень приятные люди и достойно оценивают любой труд.

Ты никогда не почувствуешь себя неполноценным, потому что, например, помогаешь людям по дому, продаешь в магазине или даже убираешь на улице, потому что даже сами бельгийцы работают на таких работах,

– отметила она.

Также ей нравится местная система страхования.

Страхуешь буквально все и не переживаешь, да еще и имеешь плюшки. Мне это очень нравится и я бы хотела, чтобы в Украине также так относились к страхованию, как в Бельгии,

– заявила украинка.

А еще в Бельгии разговаривают на трех языках. То есть можно знать один из них и чувствовать себя в разы увереннее.

Плюсы жизни в Бельгии: смотрите видео

В качестве бонуса она добавила, что это маленькая, но очень красивая страна. Поэтому можно путешествовать с удовольствием, при этом не тратя много времени на дорогу.

К слову, в январе из Брюсселя, столицы Бельгии, запустили ночной поезд в Венецию – туристическую жемчужину Италии. Поезд курсирует дважды в неделю, с запланированными остановками в Нидерландах, Германии и Австрии.