Українка заявила, що не розглядає життя в Бельгії на постійній основі, а сприймає її як "тимчасову пригоду". Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @purtachkaa.

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Мінуси життя у Бельгії

Клімат. Це перше, на що вказала дівчина. За її словами, лише у Бельгії вона зрозуміла, наскільки сильно вона залежна від погоди. У цій країні сильні вітри та мало сонця, а погода може мінятися по 15 разів на день.

Це перше, на що вказала дівчина. За її словами, лише у Бельгії вона зрозуміла, наскільки сильно вона залежна від погоди. У цій країні сильні вітри та мало сонця, а погода може мінятися по 15 разів на день. "Бельгійці не новатори". Ілона сказала, що хотіла б помилятися у цьому пункті, але оскільки вона працює із соцмережами, то їй складно розвиватися офлайн. Якось їй відмовили у співпраці контент-мейкером, бо "в Бельгії не платять стільки за контент".

Ілона сказала, що хотіла б помилятися у цьому пункті, але оскільки вона працює із соцмережами, то їй складно розвиватися офлайн. Якось їй відмовили у співпраці контент-мейкером, бо "в Бельгії не платять стільки за контент". Медицина. Дівчина заявила, що її турбує те, що у Бельгії все лікують ібупрофеном.

Дівчина заявила, що її турбує те, що у Бельгії все лікують ібупрофеном. Сфера краси та ціни на неї. За словами Ілони, країні є куди рости у цій сфері, оскільки навіть бельгійки ходять в українські салони.

Загалом не жаліюсь, Бельгія дуже класна країна з класними людьми. Ну але хто я така, щоб не розказати вам про свої тимчасові незручності?,

– підсумувала дівчина.

Мінуси життя у Бельгії: дивіться відео

Разом з тим, українка назвала і переваги життя в Бельгії.

Плюси життя в Бельгії

Бельгія не добра і не погана, як і всі країни, вона має свої плюси і мінуси, а ви вже просто вирішуєте для себе, з чим ви готові миритися, а з чим ні,

– сказала дівчина.

Українка підтвердила, що у Бельгії дійсно високий рівень життя. Воно там дороге, однак заробітна плата – відповідна. За її словами, навіть на звичайній роботі без освіти можна отримувати 2 000 євро в місяць. Крім цього, держава надає допомогу у розмірі прожиткового мінімуму, близько 800 євро.

Також Ілона зауважила, що бельгійці дуже приємні люди і гідно оцінюють будь-яку працю.

Ти ніколи не відчуєш себе меншовартісним, бо, наприклад, допомагаєш людям по дому, продаєш в магазині чи навіть прибираєш на вулиці, бо навіть самі бельгійці працюють на таких роботах,

– зауважила вона.

Також їй подобається місцева система страхування.

Страхуєш буквально все і не переживаєш, та ще й маєш плюшки. Мені це дуже подобається і я б хотіла, щоб в Україні також так ставились до страхування, як у Бельгії,

– заявила українка.

А ще у Бельгії розмовляють трьома мовами. Тобто можна знати одну з них і почуватися в рази певніше.

Плюси життя в Бельгії: дивіться відео

Як бонус вона додала, що це маленька, але надзвичайно гарна країна. Тож можна подорожувати із задоволенням, при цьому не витрачаючи багато часу на дорогу.

До слова, у січні з Брюсселя, столиці Бельгії, запустили нічний потяг до Венеції – туристичної перлини Італії. Потяг курсує двічі на тиждень, з запланованими зупинками в Нідерландах, Німеччині та Австрії.