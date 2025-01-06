Пасажири зможуть сісти на потяг у північно-західній Європі ввечері, а наступного дня опинитися на півдні Європи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Travel off Path.

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Брюссель і Венецію з'єднали прямим нічним поїздом

З 5 лютого нічний поїзд European Sleeper курсуватиме двічі на тиждень між Брюсселем, столицею Бельгії, та Венецією, відомим італійським плавучим містом.

Підтверджені дати відправлення з Брюсселя: 5 та 14 лютого, а також 4 та 12 березня. І навпаки, з Венеції поїзди відправлятимуться 9 та 18 лютого, з додатковими рейсами 8 та 16 березня.

Поїзд відправлятиметься з Брюсселя о 19:00 та прибуватиме до Венеції наступного дня о 14:00. Для тих, хто планує повернутися, поїзд відправлятиметься з Венеції о 16:00 і прибуватиме до Брюсселя об 11:30 наступного дня.



Між двома культурними містами Європи стартує новий нічний поїзд / Фото Travel off Path

Мандрівники, що скористаються цим маршрутом, можуть розраховувати на заплановані зупинки в Нідерландах, Німеччині та Австрії. Серед ключових місць будуть такі відомі туристичні напрямки, як Ейндховен, Кельн, Інсбрук та Верона.

Туристи мають можливість обирати вагони трьох категорій, кожна з яких пропонує різний рівень комфорту. Ціни на квитки поки не називають.