Цены кусаются: украинка рассказала, стоит ли переезжать в Братиславу

Украинка из Киева по имени Валерия решилась переехать в Словакию и поселилась в Братиславе. Но прожив там четыре месяца, девушка решила рассказать о реалиях этого города и страны. –

Главное преимущество Братиславы для украинки – это ее расположение. Впрочем, перед переездом все же стоит учесть несколько нюансов, рассказала Валерия в инстаграме.

Что стоит знать о жизни в Братиславе?

Географическое расположение Братиславы для украинки является большим преимуществом – ведь многие другие европейские столицы находятся почти под рукой.

Я могу доехать за два часа до Праги. Я могу за один час доехать до Вены. Я могу за три часа доехать до Будапешта,

– рассказала Валерия.

Но приятным сюрпризом стал и процесс легализации – девушка поделилась, что отдельные документы для законного проживания здесь можно довольно просто получить даже тем людям, которые ранее уже имели временную защиту или убежище в другой европейской стране.

Также Валерия отметила, что сам город довольно чистый и ухоженный, а вид из окна открывается очень красивый. Передвижение по столице тоже особо не бьет по карману – вызов такси обходится всего в €4,60–4,90, то есть примерно в 250 гривен.

Интуитивно понятным для украинки оказался и словацкий язык, а чувствовать себя одинокой не приходится, ведь вокруг немало украинцев. Цены не особо отличаются от киевских, а стоимость аренды жилья для Валерии оказалась вполне адекватной.

За довольно просторную квартиру площадью 78 квадратных метров девушка платит €1300–1400. В эту сумму входят также парковочное место и коммунальные услуги. Согласно Numbeo, в среднем в Словакии за однокомнатную квартиру в центре города нужно платить примерно 623 евро в месяц, а стоимость аренды на 101% выше, чем в Украине.

Но не обошлось и без минусов – в ресторанах цены "кусаются", дорогие также и услуги в салонах красоты. Кроме того, в Словакии много налогов и различных страховок – и за эти услуги ей приходится платить по 200 евро.

Но самое трудное для украинки – быть вдали от дома, ведь не хватает родных.