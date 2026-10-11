Головна перевага Братислави для українки – це її розташування. Втім, перед переїздом слід все ж врахувати кілька нюансів, розповіла Валерія в Instagram.

Що варто знати про життя у Братиславі?

Географічне розташування Братислави для українки є дуже великою перевагою – адже чимало інших європейських столиць опиняються майже під рукою.

Я можу доїхати за дві години до Праги. Я можу за одну годину доїхати до Відня. Я можу за три години доїхати до Будапешта,

– розповіла Валерія.

Але приємним сюрпризом став і процес легалізації – дівчина поділилася, що окремі папери для законного проживання тут можуть досить просто отримати навіть ті люди, що раніше вже мали тимчасовий захист чи прихисток в іншій європейській країні.

Також Валерія зазначила, що саме місто досить чисте та доглянуте, а вид з вікна відкривається дуже гарний. Пересування столицею теж особливо не б'є по кишені – виклик таксі обходиться всього у €4,60 – 4,90 – тобто десь у 250 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Інтуїтивно зрозумілою для українки виявилася і словацька мова, а почуватися самотньо не доводиться, адже навколо є чимало українців. Ціни не особливо відрізняються від київських, а вартість оренди житла для Валерії виявилася цілком адекватною.

За досить простору оселю на 78 квадратних метрів дівчина платить €1300–1400. В цю суму входить також паркомісце та комунальні послуги. Згідно з Numbeo, в середньому у Словаччині за однокімнатну квартиру в центрі міста потрібно віддати приблизно 623 євро на місяць, а вартість оренди на 101% вища, ніж в Україні.

Але не обійшлося й без мінусів – у ресторанах ціни "кусаються", дорогі також і послуги у салонах краси. Також у Словаччині є багато податків та різних страховок – і за ці послуги їй доводиться платити по 200 євро.

Але найважче для українки бути далеко від дому, адже рідних не вистачає.