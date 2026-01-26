Скучно и дорого: украинка раскрыла неожиданные минусы жизни в немецкой деревне
- Жизнь в немецком селе имеет недостатки, такие как ограниченная социальная инфраструктура и важность собственного транспорта из-за нерегулярного общественного транспорта.
- В селе отсутствуют развлечения, а также ограниченные возможности найти работу, которая подходит не всем, стоимость аренды жилья может быть высокой.
Украинка, живущая в немецком селе, поделилась, к каким недостаткам стоит подготовиться людям, которые также планируют переезд. И о многих из этих минусов люди и не догадываются.
Немецкая деревня – это не только спокойствие, тишина и идиллия, но и несколько неожиданных недостатков. О нескольких из них рассказывает amiinkaaaaaaaa.
Интересно Путешествия и длинные рабочие дни: украинка раскрыла плюсы и минусы жизни в Англии
Какие есть минусы жизни в немецкой деревне?
Социальная инфраструктура
Во многих селах иметь даже аптеку или спортзал – это роскошь, поэтому о школе или супермаркете рядом с домом можно просто забыть. А вот если нужно сходить к врачу или купить продукты, придется ехать в город.
И даже просто выпить кофе в заведении в селе, скорее всего, не удастся.
Украинка раскрыла минусы жизни в немецкой деревне: смотрите видео
Транспорт
В немецких селах собственный транспорт очень важен – машина или хотя бы велосипед. Иначе же придется ждать автобусов, которые ходят максимум раз в час, а в некоторых селах – всего несколько раз в день.
Хотите доехать до города? Готовьтесь потратить час времени, а то и два только в одну сторону,
– поделилась девушка.
Отсутствие развлечений
Украинка советует "забыть о социальной жизни" всем, кто собирается жить в деревне в Германии. Если повезет, что в селе можно посетить ресторан местной кухни или маленький бар, но на этом все.
Работа
Несмотря на то, что найти работу в деревне в Германии реально, гораздо больший спрос на тех людей, что готовы работать руками, а такой вариант подходит далеко не для всех.
Цена на аренду
Конечно, стоимость аренды жилья очень сильно зависит от региона страны и размера непосредственно квартиры. Но за двухкомнатную квартиру в Баварии следует приготовиться отдать 500 – 700 евро без коммунальных услуг.
По сравнению с Украиной это дороговато,
– добавила девушка.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, рассказала о неожиданных "соседях", с которыми ужиться может далеко не каждый. Говорится о больших летучих тараканах, которых встретить в этой стране можно на каждом шагу.
Кроме того, в Испании хватает также и воров. Поэтому украинка раскрыла, какие самые популярные схемы используют мошенники на улицах.