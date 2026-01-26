Скучно и дорого: украинка раскрыла неожиданные минусы жизни в немецкой деревне

Украинка, живущая в немецком селе, поделилась, к каким недостаткам стоит подготовиться людям, которые также планируют переезд. И о многих из этих минусов люди и не догадываются.

Немецкая деревня – это не только спокойствие, тишина и идиллия, но и несколько неожиданных недостатков. О нескольких из них рассказывает amiinkaaaaaaaa.

Какие есть минусы жизни в немецкой деревне?

Социальная инфраструктура

Во многих селах иметь даже аптеку или спортзал – это роскошь, поэтому о школе или супермаркете рядом с домом можно просто забыть. А вот если нужно сходить к врачу или купить продукты, придется ехать в город.

И даже просто выпить кофе в заведении в селе, скорее всего, не удастся.

Транспорт

В немецких селах собственный транспорт очень важен – машина или хотя бы велосипед. Иначе же придется ждать автобусов, которые ходят максимум раз в час, а в некоторых селах – всего несколько раз в день.

Хотите доехать до города? Готовьтесь потратить час времени, а то и два только в одну сторону,

– поделилась девушка.

Отсутствие развлечений

Украинка советует "забыть о социальной жизни" всем, кто собирается жить в деревне в Германии. Если повезет, что в селе можно посетить ресторан местной кухни или маленький бар, но на этом все.

Работа

Несмотря на то, что найти работу в деревне в Германии реально, гораздо больший спрос на тех людей, что готовы работать руками, а такой вариант подходит далеко не для всех.

Цена на аренду

Конечно, стоимость аренды жилья очень сильно зависит от региона страны и размера непосредственно квартиры. Но за двухкомнатную квартиру в Баварии следует приготовиться отдать 500 – 700 евро без коммунальных услуг.

По сравнению с Украиной это дороговато,

– добавила девушка.

