Многие украинцы выбирают для переезда и путешествий Великобританию, в частности и Англию. И украинка поделилась, стоит ли переезжать туда, сообщает vikayurchakk.
Какие есть плюсы и минусы жизни в Англии?
Украинка Виктория переехала в Англию три года назад, и первое, о чем она рассказала – это что уровень языка у нее существенно улучшился. Когда девушка только приехала в страну, она знала английский на A2, а сейчас владеет языком на уровне B2.
Кроме того, она начала в разы лучше понимать носителей языка. Говорит на английском она тоже значительно лучше, но все еще с ошибками.
Следующее преимущество – это зарплата. Когда девушка только переехала в Англию, она работала уборщицей 30 часов в неделю, и получала за это 1100 фунтов. Но сейчас она зарабатывает 2300 фунтов после всех отчислений, работая официанткой. Правда, украинка имеет 12-часовые смены, а сама рабочая неделя составляет 45 часов.
Следующее преимущество, которую украинка почувствовала после переезда – возможность больше путешествовать.
Когда я приехала в Англию, в моем списке было только 8 стран, сейчас их 26. То есть за три года в Англии я посетила уже 18 новых стран,
– поделилась она.
Но и несколько минусов в Англии девушка заметила – по ее словам, там далеко не лучшие погода и больницы.
Но, если мы подытожим все еще, я все же довольна, что выбрала Англию как страну для переезда. И, возможно, в дальнейшем я планирую здесь остаться,
– рассказала блогерша.
